Fejlesztési program okozott koalíciós válságot a románoknál

A romániai kormánykoalíciót három politikai alakulat, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadása nyomán létrejött USR PLUS szövetség, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) alkotja. A politikusok döntéseit az is befolyásolja, hogy a PNL szeptember közepén, az USR PLUS pedig október elején tartja tisztújító kongresszusát. A PNL-ben a jelenlegi pártelnök Ludovic Orban és a miniszterelnök Florin Citu, az USR PLUS szövetségben pedig a két társelnök: Dan Barna és Dacian Ciolos is küzd a pártelnöki tisztségért.