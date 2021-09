Jól egymásnak estek a német választási kampányban

Az SPD azzal verte vissza a támadást – ami Paul Ziemiak CDU-főtitkár hasonló kritikáját visszhangozta –, hogy eddig a CDU is támogatta a bankuniót, és hogy mindez rosszul hangzik órákkal azután, hogy Laschet kancellárjelölt Párizsba utazott, demonstrálva franciabarát és EU-párti elkötelezettségét. Lényeges fejlemény, amit néhány hónapja még senki se valószínűsített volna, hogy a kampány finisébe fordulva a CDU-nak a szociáldemokraták felé kell fordítaniuk a nagyágyúkat. Az év elején, amikor a német szavazók jelentős része a kormányt hibáztatta a Covid-19 elleni vakcinázás késlekedéséért, még a Zöldek tűntek a fő riválisnak, és támogatottságban át is vették a vezetést. Az SPD akkor jóval gyengébbnek tűnt, alig két évvel ezelőtt pedig még borzalmas állapotban volt, politikai értelemben pedig maga Scholz is: az éjszakán, amikor elvesztette a versenyt pártja vezetéséért, a Bloomberg értesülése szerint még azt is felvetette, hogy felhagy a politizálással.