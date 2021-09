A Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások október 11. és 15. között nyújthatják be pályázatukat állami támogatásra

– közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

Szijjártó Péter a bejegyzésében emlékeztetett: alig egy hete hozta meg a kormány a döntést, amely szerint nem várnak az Európai Unióra (EU), és a négy éven keresztül elhúzódó procedúra helyett még idén támogatást nyújtanak a Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak.

Az elhúzódó folyósítás most nem megoldás, nincs idő várni, hiszen a világgazdaság rövidesen újra magára talál, nekünk pedig az az érdekünk, hogy a magyar vállalatok tőkeerősek legyenek és már most a lehető legjobb startpozíciót vegyék fel az új gazdasági versenyhez

– emelte ki.

és rendelkezésére áll valamennyi magyar vállalat számára, amely a Brexit miatt most nehézségekkel szembesül, de kész beruházásokat végrehajtani az exportképesség fenntartása érdekében.

Felhívta a figyelmet, hogy szombattól elérhető a pályázati közlemény, amely a támogatás legfőbb feltételeit tartalmazza. Október 1-jén közzéteszik a minden információt tartalmazó pályázati felhívást (www.palyazat.gov.hu). Ezután a magyar vállalatoknak tíz napjuk lesz felkészülni a pályázati anyagok összeállítására, amelyeket október 11. és 15. között nyújthatnak be.

Közölte azt is, a sikeres pályázókkal év végén szerződnek, és

2022-ben együttesen küzdünk azért, hogy a magyar gazdaság továbbra is Európa-bajnok színvonalon teljesítsen, a hátunk mögött hagyott nehéz időszak ellenére is. Brexit miatt nehéz helyzetbe került magyar vállalkozások tehát figyelem: most következik a kanyarban előzés!