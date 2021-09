Skóciában jöhet a heti 4 nap munkanap?

Fotó: Shutterstock

A think tank kiemeli, hogy a fizetés csökkenésével nem járó négy napos hét támogatottsága kiemelkedően magas a társadalom minden csoportjában és a munkavégzés szervezése során a gazdaság számos innovatív lépésre kényszerült a munkaszervezés területén. Az IPPR javaslata szerint a már meglévő, egyelőre az irodai dolgozókat érintő tesztprogramot érdemes lenne a gazdaság minél több szektorára kiterjeszteni.

Mindez segíthetné az átmenetet egy olyan gazdaság irányába, mely a jólét mellett a jóllétet is figyelembe veszi. A lépés segítheti az egyének jóllétének növekedését, csökkentheti a szakadékot a teljes és részmunkaidős pozíciók között és segítheti a fizetetlen, háztartási munka egyenlőbb elosztását is, ráadásul nemzetközi tapasztalok alapján akár a termelékenységet és az innovációt is növelheti.

Azonban a javaslat egyelőre csak a tesztprogram kiterjesztésére vonatkozik, a szervezet szerint a kormánynak mintegy 20 ezer alkalmazottat kellene bevonnia a kísérletbe, ám ezeket fontos lenne a gazdaság minél több részéből összeszedni, az irodai mellett a fizikai vagy a több műszakban dolgozók körére is kiterjeszteni, továbbá az egészségügyi és vendéglátásban alkalmazottak körére is kiterjeszteni.

A négynapos munkahét az utóbbi időben egyre több helyen merül fel alternatívaként, legutóbb az izlandi kísérlet sikeréről mi is beszámoltunk, de az Egyesült Államokban a kongresszusban is benyújtottak egy ezt célzó törvényjavaslatot, de még a Wall Street Journal is közölt írást a témában, míg Svédországban a 6 órás munkanappal kapcsolatban történtek kísérletek. A magánvállalatok közül az Unilever próbálkozott a négynapos munkahét bevezetésével.

A legtöbb országban persze továbbra is a teljes munkaidős állás heti 40 órát jelent, de például Franciaországban a teljes állás is mindössze heti 35 órát tesz ki. Ugyanakkor bizonyos iparágakban és pozíciókban a 40 óra sem elegendő, mint például a befektetési bankok esetében, ahol a kezdő bankároktól gyakran a 40 órát jóval meghaladó jelenlétet várnak el, de Elon Musk is gyakran beszél arról, hogy 40 óra munka kevés.