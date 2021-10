A fogyasztói árak 6,29 százalékkal nőttek éves alapon Romániában szeptemberben, ami több, mint egy százalékponttal van az augusztusi ráta felett, és fél százalékkal haladja meg az elemzők várakozását. A szakemberek már korábban is azt mondták, hogy az év végéig akár a hét százalékot is meghaladhatja az áremelkedési ütem, amely gyorsabb, mint bárhol másutt az Európai Unióban. Lengyelországban 5,8, Magyarországon 5,5 százalékot mértek szeptemberre, és a cseh ráta is az 5 százalék küszöbén van.

Fotó: Shutterstock