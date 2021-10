Nem enyhített sokat az árnyomáson Vlagyimir Putyin elnök ígérete, hogy Oroszország kész növeli az Európába szállítandó földgáz mennyiségét a kialakult válság megoldása érdekében. A brit és a holland nagykereskedelmi árak ismét emelkedtek pénteken, az Európában irányadó TTF novemberi és decemberi határidős jegyzésára is 100 euró fölött maradt megawattóránként.

Fotó: Szergej Gunejev / AFP

Ennek részben az lehet az oka, hogy

elemzők egyáltalán nem értenek egyet abban, képes-e Oroszország kisegíteni a kontinenst, és Putyin nem csupán az Északi-áramlat 2. engedélyeztetését akarja-e kikényszeríteni.

Adeline Van Houtte, az Economist Intelligence Unit európai elemzője a klienseknek írt eheti levelében ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy jelenleg a belső orosz gázpiac is feszes, a készletek alacsonyak, a kitermelés máris csúcskapacitás közelében működik, miközben hideg telet várnak, és ez korlátozza az ország exportkapacitását. Európa gázellátásának 35 százalékát a Gazprom biztosítja, de az elemző szerint aligha képes az idén 190 milliárd köbméternél többet szállítani, ami azt is jelenti, hogy 2021-ben valószínűleg nem esnek vissza jelentősen a gázárak. Mike Fulwood, az Oxford Institute for Energy Studies vezető tudományos munkatársa is kétségeit fejezte ki a CNBC-nek nyilatkozva. Emlékeztetett, hogy

a tavalyi tél nagyon hideg volt Oroszországban, így az akkor kiürült tározókat most fel kell tölteni.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Ezzel szemben a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója, Fatih Birol „megbízható ellátónak” tartja Oroszországot, és a szervezet elemzése szerint Moszkva mintegy 15 százalékkal képes növelni a télen a gázexportot Európába.

Ha megteszik, amit ígértek, az megnyugtató hatással lesz a piacokra. Nem mondom, hogy megteszik, de a kapacitásuk megvan hozzá– mondta a Financial Timesnak. Az export növelése azonban azt is jelentené, hogy Európa és ezen belül az Európai Unió még inkább kiszolgáltatott lenne Oroszországnak, amely így is az utóbbi gázellátásának 43 százalékát biztosítja. Sokan aggódnak, hogy Moszkva ezúttal is politikai fegyverként, kényszerítő eszközként használja az olajat és a földgázt.

Sokba kerülhetnek Kínának az áramkimaradások

Kína célja, hogy csökkentse gazdasága energiafüggőségét és a környezetszennyezést, és ha az energiaracionalizálást szigorúan betartják, akkor a Barclays közgazdászai szerint a gazdasági növekedés 2021-ben jóval a konszenzusos nyolc százalék alá, hat százalékra csökkenhet. „A kormány nehéz választás előtt áll egy jelentősebb gazdasági lassulás és a teljes energiafelhasználásra vonatkozó kettős céljának enyhítése között” – idézte a jelentést a Bloomberg. A szakértők úgy vélik, hogy a leginkább energiaigényes ágazatok energiafelhasználásának visszafogása valószínűleg 2022 első negyedévében is folytatódik, de összességében Peking „rugalmasabb megközelítést alkalmaz majd”, hogy elkerülje a növekedés erőteljes lassulását.