Az Egyesült Államok munkaerőpiacát alapvetően alakította át a koronavírus-járvány, aminek az egyik eleme a rekordmértékű felmondási hullám volt. Azonban a felmondások nem ugyanúgy érintették az összes államot, volt, ahol többen, és volt, ahol kevesebben lépték ezt meg. Talán annyira nem meglepő viszont, hogy

a legmagasabb – augusztusban a 4 százalékot meghaladó – felmondási arányt három olyan államban regisztrálták, ahol a minimálbér a legalacsonyabb szinten van

– írja a CBS. Georgia, Kentucky és Idaho esetében ennek a szintje ugyanis a szövetségi minimum, óránként 7,25 dollár.

Ezzel szemben az óránként 15,2 dolláros minimálbért kínáló fővárosban, Washington D. C.-ben a felmondások aránya augusztusban csak 1,7 százalék volt. A felmondások rátája országosan közel 3 százalék volt, ami 4,3 millió embert jelentett. Ez azt is mutatja, hogy jóval többen voltak az önként távozók, mint a kirúgottak, akiknek a száma 1,3 millió volt augusztusban.

Fotó: MEGAN JELINGER / AFP

A felmondások magas számához jó néhány dolog járul hozzá, ám alapvetően a számok azt jelzik, hogy a munkaerőpiac erős, ezért sokan mernek váltani. Az adatok szerint azonban

kifejezetten sokan vannak azok, akik az alkalmazotti létet a vállalkozóira cserélik.

A Census Bureau statisztikái szerint 2021 szeptemberéig a várhatóan munkásokat is felvevő cégek alapítása iránti kérelmek száma a nyilvántartás kezdete óta most volt a legmagasabb.

Az év első 9 hónapjában beadott cégalapítási kérelmek száma elérte az 1,4 milliót, ami a tavalyi év hasonló időszakánál 255 ezerrel, 2019-nél pedig 409 ezerrel több. A cégalapítási hullám azonban, mint az a számokból is látszik, már tavaly kezdetét vette, olyannyira, hogy a 2020-ban alapított több mint 1,5 millió cég rekordot is jelentett. Mivel az idei év statisztikáiból még három hónap hátravan,

több mint valószínű, hogy az idei év újabb rekordot fog jelenteni.

Azonban az új cégek megoszlása terén érdemes figyelembe venni, hogy valószínűleg ezek jelentős része a járvány hatására megszűnő vállalkozásokat pótolja, lévén a növekedés nagy részét 2019-hez képest mindössze négy szektor adja, melyeket a pandémia különösen megviselt. Ezek a szálláshely- és éttermi szolgáltatások, a kiskereskedelem, az egészségügy, valamint a szállítmányozás és raktározás. Ezen szektorok hagyományosan is az új cégek több mint felét szokták adni, ám most még ennél is nagyobb az összes új vállalkozáson belüli arányuk. Tekintve, hogy arról még nincsenek statisztikák, hogy a járvány hatására hány cég volt kénytelen lehúzni a rolót, a változások nettó hatását egyelőre nehéz számszerűsíteni.