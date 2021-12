Mintegy 180 darabos, 70 millió dollár értékű műkincstől válik meg a New York-i hedge fund milliárdos műgyűjtő Michael Steinhardt, aki a manhattani ügyészséggel kötött alku eredményeként a jövőben ezen tárgyak gyűjtésétől is el lesz tiltva élete végéig – írja a The New York Times.

Mindez egy 4 éves, több országot felölelő nyomozás eredményeként születhetett meg, melynek során a vádhatóság megállapította, hogy a kincseket 11 országból gyűjtötték össze a műkincsrablók, míg eladásukban 12 illegális hálózat segített. Végül a nemzetközi műkincspiacokon legális eredetüket bizonyító dokumentáció nélkül jelentek meg.

Fotó: Patrick McMullan / Getty Images

A manhatteni kerületi ügyész szerint Steinhardt évtizedekig kereskedett a fosztogatás útján megszerzett műkincsekkel, tekintet nélkül azok legalitására vagy épp az általa okozott kulturális károkra, ezért a megállapodás értelmében élete végéig eltiltják a műtárgyak gyűjtésétől, amire korábban nem volt példa.

A milliárdos ügyvédének közleményében pedig az áll, hogy Steinhardt elégedett azzal, hogy a nyomozás nem járt vádemeléssel és a tárgyak visszakerülnek eredeti országaikba, ugyanakkor az eladókkal szemben – akik a közlemény szerint a kincsek jogos tulajdonosainak adták ki magukat – fenntartja a további jogi lépések lehetőségét.

Fotó: New York District Attorney’s Office

Az ügyészség szerint a 180-ből 171 tárgy először régészeti kincsek kereskedelmével vádolt bűnözők tulajdonában jelent meg először, akik közül kettőt – Giacomo Medicit és Giovanni Becchinát – Olaszországban már el is ítéltek. 101 leletről sáros, poros állapotukban is találtak fotót ismert sírrablóknál. Ezeket a fotókat szakértők szerint a kereskedők arra használják, hogy vagyonos emberek kis csoportja számára hirdessék a fosztogatás eredményét.

A vádemelés a 81 éves Steinhardt ellen azért maradt el a hatóságok szerint, mert így lehetővé válik, hogy a tárgyak visszakerüljenek jogos tulajdonosaikhoz, ahelyett, hogy bizonyítékként lefoglalva porosodjanak egy raktárban. A megállapodás abban is segít, hogy a tanúk személyazonossága is titokban maradjon, amire egy nyilvános tárgyaláson nem lenne lehetőség.

A milliárdos műgyűjtői szenvedélye miatt nem először került a hatóságok látókörébe, 1997-ben egy bíró megállapította, hogy egy 1 millió dollár értékű, időszámításunk előtt 450-ből származó aranytálat illegálisan hozott az országba. Steinhardt védekezését, miszerint ő csak egy ártatlan tulajdonos, a bíró nem fogadta el.