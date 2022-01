A Federal Reserve (Fed) szerda esti ülésén a monetáris döntéshozó testület, a FOMC megerősítette, hogy az erősödő – decemberben 7 százalékra, negyven éves csúcsra felszökő – inflációs nyomásra való tekintettel hamarosan megkezdi az irányadó kamatsáv megemelését, azt azonban nem pontosította, hogy mit is ért azon, hogy hamarosan. A testület pusztán annyit közölt, hogy az eszközvásárlási keretösszeg további csökkentésével folytatják a már megkezdett mennyiségi monetáris szigorítást, így a nettó eszközvásárlásokat március elején befejezik. Ez alapján a piacok már eddig is arra számítottak, hogy márciusra 25 bázispontos kamatemelés jöhet, ami az irányadó kamat jelenlegi 0-0,25 sávját 0,25-0,5 százalékra emelné. Ugyanakkor Jerome Powell, a Fed elnöke szerint az infláció még magasabbra emelkedhet, és fennáll a veszélye, hogy nem fog egyhamar a járvány előtti szintre csökkenni. Ebből viszont annak növekvő esélyét olvasta ki a piac, hogy

idén gyakoribb és nagyobb – az ülés előtt várt néggyel szemben akár öt – kamatemelésre is sor kerülhet,

vagy legalábbis orrnehéz lesz a folyamat, még ha arra nem is kaptak pontos választ, hogy miként alakulhat a kamatemelések menetrendje, és milyen magasra emelkedhet az irányadó kamat.

Fotó: Shutterstock

Úgy tűnik, hogy foglalkoztatási és a gazdasági növekedési adatok is alátámasztják az erőteljesebb kamatemelésre vonatkozó várakozásokat. Az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma az előzetes piaci várakozásoknak megfelelően 30 ezerrel 260 ezerre csökkent a január 22-én véget ért héten szezonálisan kiigazítással – közölte az amerikai munkaügyi minisztérium csütörtökön. Ezzel párhuzamosan a várakozásoknál nagyobbat nőtt az ország gazdasága a negyedik negyedévben, így az ország 2021-ben az elmúlt közel négy évtized legjobb teljesítményét érte el. A bruttó hazai termék éves szinten 6,9 százalékkal nőtt az elmúlt negyedévben, a harmadik negyedévi 2,3 százalékos növekedést követően – közölte a kereskedelmi minisztérium csütörtökön kiadott előzetes GDP-becslésében. A piac 5,5 százalékos GDP-növekedést várt.

A gazdaság 2021-ben 5,7 százalékkal nőtt, ami 1984 óta a leggyorsabb növekedés, miután 2020-ban 3,4 százalékkal zsugorodott, ami 74 éve a legnagyobb visszaesés volt.

Úgy tűnik azonban, hogy a lendület decemberre alábbhagyott az omikron vírusvariáns gyors terjedése miatt, amely az egész idei évre is hatással lehet. Emellett az ellátási láncok zavarai, és a közelgő kamatemelések is fékezni fogják a növekedést, ezért az idei teljesítmény várhatóan gyengébb lesz a tavalyinál, a becslések szerint azonban még így is elérheti a 3,9 százalékot.

A Fed szerdai bejelentését követően az amerikai irányadó 10 éves kincstárjegy hozama kétéves csúcsra, 1,87 százalékra emelkedett, az esti csúcsot követően azonban ereszkedni kezdett, csütörtök délre 1,83 százalékig, majd a GDP- és foglalkoztatottsági adatok megjelenését követően meredeken esni kezdett, délután 4-kor 1,79-ig. Ezzel szemben a kamatvárakozásokra érzékeny kétéves amerikai hozamok 2020 februárja óta a legmagasabb szintre, 1,208 százalékra emelkedtek, a szerdai 1,164 százalékos csúcs fölé. Az ötéves kincstárjegy hozama pedig új 25 havi csúcsra, 1,701 százalékra emelkedett, meghaladva az 1,698 százalékos éjszakai csúcsot. Mindez a hozamgörbe ellaposodását eredményezte, azaz a kétéves és a tízéves hozamok közötti különbség 60 bázispont alá csökkent, ami november vége óta a legkisebb, ez pedig hosszabb távon növeli a recessziós félelmeket.

A döntés bejelentését követően a dollár héthónapos csúcsára erősödött az euróval szemben, de az erősödés csütörtökön is folytatódott, délután 4-re egészen 1,1158 szintekig, ami másfél éves csúcs. Ahogy az lenni szokott, a dollár erősödése csökkentette a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök iránti étvágyat. A közép-európai devizák csütörtökön visszanyertek némi veszteséget: a forint a tegnapi bejelentés előtti 318,9-ről ma reggelre 322,52-ig gyengült, majd délutánra 319,4-ig erősödött vissza. Hasonló utat járt be a złoty is, míg a cseh korona kevésbé tudta ledolgozni a tegnapi veszteséget.