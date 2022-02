Felfüggesztette a mexikói avokádóimportot Washington, miután egy amerikai növényegészségügyi ellenőr fenyegető üzenetet kapott – jelentették a mexikói hatóságok. Miközben az ország csaknem évi 3 milliárd dollárt hozó exportárujára rátették a kezüket a drogkartellek, a halászat is megszorításokkal néz szembe.

A váratlan szankciót a Super Bowl előestéjén jelentették be, amikor minden rajongó guacamoléval teli tálakkal szurkolja végig az NFL döntőjét, így csak ezen a napon közel 105 millió kiló avokádót fogyasztanak Amerika-szerte. A meccsre még idejében megérkeztek a szállítmányok, azonban

az amerikaiaknak az elkövetkező időszakban le kell mondaniuk a kedvenc avokádós pirítósukról, turmixukról, vagy pont a guacamoléról.

Tavaly is Mexikóból indult útjára a legtöbb avokádó: 3 ezer 85 millió dollárnyit exportáltak, ami 14,3 százalékos éves növekedést jelent. A legjelentősebb felvásárló az Egyesült Államok volt – az exportált avokádó 85 százalékát falták fel. Az elmúlt évtizedben meg is duplázódott a kereslet. Emiatt is volt 2015-ben az Avocados From Mexico az első mezőgazdasági márka, amely több millió dollárt fizetett egy Super Bowl reklámhelyért.

Ennek a hatalmas étvágynak ára is van. A megnövekedett kereslet miatt a gazdálkodók évente 20 ezer hektár erdőt – azaz több mint 15 ezer amerikaifutball-pálya területét – vágnak ki, és helyettesítik avokádóültetvényekkel a nyugat-mexikói Michoacánban, amely régió az ország egyik legfontosabb ökoszisztémájának ad otthon. Ráadásul ez az egyetlen tartomány, amely avokádót exportál az Egyesült Államokba.

A drogkartellek is kivetették hálójukat a virágzó mezőgazdaságú régióra, zsarolják az avokádó- és lime-termesztőket, védelmi pénzt szednek tőlük – ami hektáronként több ezer dollárt is elérhet –, elveszik a földjeiket és irányításuk alatt tartják a teljes ágazatot. Most azonban a fenyegetés átterjedt az amerikai ellenőrökre is.

Mivel az Egyesült Államokban is termesztenek avokádót, felügyelik Mexikóban, hogy az exportált növények ne hordozzanak olyan betegségeket, amelyek megtizedelhetik a saját termésüket. 1914 és 1997 között évtizedeken át például tilalom volt a mexikói avokádóra, hogy megakadályozzák a zsizsikek, a varosodás és különböző kártevők bejutását az amerikai gyümölcsösökbe.

Az ellenőrök az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Felügyeleti Szolgálatánál dolgoznak. A megfenyegetett tiszt a michoacáni Uruapanban végzett vizsgálatokat, amikor a hívást kapta.

Nem ez volt az első ilyen eset. 2019 augusztusában egy banda ellopott egy teherautót, amelyen ellenőrök utaztak Ziracuaretiroban, Uruapantól nyugatra. Az incidenst követően a Mezőgazdasági Minisztérium kiadott közleményében írta, hogy „az olyan jövőbeni helyzetekben, amelyek közvetlen fizikai veszélyt jelentenek a személyzet jólétére nézve, azonnal felfüggesztjük a programot”.

Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán kormányzója Mexikó fő avokádóexportőrével karöltve felvette a kapcsolatot az Egyesült Államok mexikóvárosi nagykövetségével, hogy olyan megoldást találjanak, amellyel minél hamarabb újraindíthatják az exportot.

Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök is foglalkozott a kérdéssel hétfői konferenciáján, és rámutatott, hogy az ilyen típusú ügyeket mindig gazdasági és kereskedelmi érdekek mozgatják, valamint az, hogy sokaknak nem tetszik, ha mexikói avokádó kerül az amerikai polcokra.

Az avokádó tilalma azonban csak a legújabb volt a napokban mexikói exportra vonatkozó szankciók közül. Csütörtökön az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselete környezetvédelmi panaszt nyújtott be Mexikó ellen, mivel nem állította le a kritikusan veszélyeztetett vaquita marina, a világ legkisebb delfinje illegális halászatát.

Hétfőn pedig a Mexikói-öbölben tartózkodó halászhajóknak „tiltották meg, hogy belépjenek az Egyesült Államok kikötőibe” – közölte a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal, válaszul arra, hogy évek óta illegálisan vadásztak a vörös csattogóhalakra.

A miniszterelnök elmondta, hogy sok esetben csak az a lényeg, hogy saját kereskedelmi vagy politikai érdekeiket érvényesítsék, a tárgy így gyakran lényegtelen – egyszer avokádó, máskor delfinek vagy megújuló energiaforrások. Nincs szükségünk arra, hogy külföldiek mondják meg nekünk, mit tegyünk, vagy hogy szankciókat sújtsanak – nyilatkozta.