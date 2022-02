A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 56. Super Bowlt a Los Angeles Rams nyerte, miután 23–20-ra legyőzte a Cincinnati Bengalst. A meccs legjobbjának járó MVP-díjat a győztes touchdownt szerző elkapó, Cooper Kupp vehette át. Az NFL történetében tavaly fordult elő először, hogy egy csapat a saját stadionjában játszhat a fináléban, a sort végül a Tampa Bay Buccaneers törte meg, amely el is hódította a Vince Lombardi-trófeát. Ezúttal a helyszín az ötmilliárd dollárból felhúzott, 2020-ban átadott SoFi Stadion volt, amely a világ jelenleg talán legmodernebb létesítménye. A szakértők a házigazda Rams együttesét tartották abszolút favoritnak, amely végül izgalmas hajrában, másfél perccel a negyedik negyed vége előtt fordította meg a találkozót. Így az 1981-es és az 1988-as szezon után harmadszor is a célegyenesben énekelték ki a sajtot a Bengals szájából, a Rams pedig az 1999-es idény után győzött újra, miközben három vesztes Super Bowlt számlál.

Fotó: Mario Tama

A Los Angeles-i alakulat 13–10-es előnnyel ment pihenőre, átadva a szokásoknak megfelelően a terepet a szórakoztatóipar nagyágyúinak. A nagyszabású half time show ezúttal a hip-hop műfaj legendáit vonultatta fel, színpadra lépett Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar is. A sztárok ingyen adták elő a produkciójukat, de így is bőven megérte nekik mikrofont ragadni, elvégre százmilliók nézték őket a tévéképernyők előtt. A Super Bowl a reklámipar nagy napja is egyben, a reklámidő ára pedig az egekbe szökött.

Dr. Dre (b) és Snoop Dogg Fotó: Kevin Mazur

Tavaly még „csak” 5,5 millió (1,7 milliárd forint) dollár volt fél perc ára, ugyanennyi időért ezúttal viszont már 7 millió dollárt (2,16 milliárd forint) kellett fizetni.

Ez azonban nem riasztotta el a multinacionális vállalatokat, amelyek a borsos reklámárak ellenére sztárok sorát vonultatták fel: Arnold Schwarzenegger a BMW, Scarlett Johansson az Amazon, Idris Elba pedig a Booking.com spotjában tűnt fel.

A jegyárak pedig már régen nem az átlagember pénztárcájához vannak szabva. Ennek kapcsán időutazásra invitálta nézőit az NBC: az első Super Bowlon átlagosan 12 dollárba került egy belépő, a 27. nagydöntőre pedig 175 dollárért lehetett bejutni. Bár az áremelkedés látványos, ez szinte semmi ahhoz képest, hogy

a 2022-es fináléért átlagosan 6300 dollárt (1 975 500 forintot) kellett kifizetni.

S aki már ott van, az fogyaszt is: a sört 13-19 dollárért mérték, a hot dogot 12, a sajtburgert pedig 16 dollárért adták.