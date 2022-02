Miközben a világ az orosz–ukrán konfliktusra figyel, és az esetleges orosz területfoglalás lehetőségét találgatja, az Egyesült Királyság is elveszíthet egy számára fontos területet.

Hétfőn ugyanis hivatalosan is megkérdőjelezték a britek tulajdonjogát a Chagos-szigetcsoporton, amikor Mauritius ENSZ-nagykövete, Jagdish Koonjul felvonta az ország zászlaját az egyik legnagyobb atollon, a Peros Banhoson – számolt be róla a The Guardian.

Fotó: AFP

A hivatalos ceremóniát helyi idő szerint hétfő délelőtt fél 11-kor tartották, és a piros-kék-sárga-zöld lobogó felvonását megelőzően az ország himnuszát is elénekelték.

Stratégiailag fontos támaszpont

Az eset nem előzmény nélküli. Az afrikai kontinens délkeleti partjainál fekvő Mauritius évek óta küzd azért, hogy az Indiai-óceánon található szigetcsoport újra hozzá tartozzon. Ráadásul támogatója is akad ebben a harcban, az ENSZ legfelsőbb bírósága ugyanis korábban kimondta, hogy a szigetek brit megszállása törvénytelen.

Ennek ellenére az Egyesült Királyságnak esze ágában sincs átadni az ellenőrzést Mauritiusnak.

A Chagos-szigeteket a britek 1965-ben vették el Mauritiustól, hogy katonai támaszpontot alakítsanak ki rajta. Ezt a légi bázist az amerikai és a brit légierő gépei az afganisztáni és az iraki beavatkozás során is használták.

A lakosság megosztott

Bár nemzetközi szinten sem teljes az összhang a szigetek megítélésében, a lakosság is rendkívül megosztott – fejtette ki a BBC cikke. A brit megszállást követően a Chagos-szigetek lakosságának nagy részét a nagyjából 1000 mérföldre fekvő Mauritiusra telepítették át, másoknak a Seychelle-szigetek vagy Nagy-Britannia lett az otthona – a nyugat-sussexi Crawley városában él egy jelentősebb chagosi közösség.

Betiltották a bélyegeket, közeledik a brit blama A Brit Indiai-óceáni Területek néven ismert szigetcsoport jogállása hosszú ideje nemzetközi vita tárgyát képezi. Mauritius egy újabb, szimbolikus lépést tett a Chagos-szigetek visszacsatolása felé.

A különböző életpályák miatt a chagosiak körében a mauritiusi és a brit identitás egyaránt gyakori. Az Egyesült Királyságban élők briteknek vallják magukat, ráadásul számukra jelentősen megkönnyíti a rokonokhoz utazásukat az, hogy brit területről brit területre repülnek, ami az őrségváltást követően megváltozna. Sokan közülük egyszerű médiahisztinek, kampányfogásnak tartják a mauritiusi tisztviselők odahajózását és a zászlófelvonást.

Tény, hogy a brit útlevél értékesebb, mint a mauritiusi. A Henley Global 2022-es útlevélindexe alapján az Egyesült Királyság úti okmányai a hatodik helyen találhatók, 186 ország fogadja el őket, miközben Mauritius papírjaival csupán 146 országba utazhatunk.