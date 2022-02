Húsz éve nem választottak újra francia elnököt, a várakozások szerint az áprilisi szavazáson azonban megtörhet a trend. Öt évvel Emmanuel Macron beiktatása után a választók arról döntenek, bizalmat szavaznak-e neki egy második ciklusra is. A The Economist kedden kiadott választási modellje 79 százalékra becsüli az esélyét, hogy a 44 éves politikus megtöri a két évtizedes “átkot”.

Az elnök legkomolyabb kihívójának a jobbközép republikánusok jelöltje, Valérie Pécresse mutatkozik. Azonban egyelőre még így is csak egy a kilenchez az esélye, hogy megválasszák Franciaország első női elnökének. Ennél is rosszabb esélyei vannak a nacionalista Marine Le Pennek: mindösszesen egy a 12-höz. Bár még ez is jobb, mint a szélsőjobboldali Eric Zemmour mindössze egy százalékos esélye a győzelemre.

Macron megosztó figura, de támogatói kitartanak mellette

A kétfordulós választásokat április 10-én és 24-én tartják, a The Economist szerint Macron esélyei jobbak annál, mint amit az elégedetlen francia hangulat sugall. A választók közel fele első körben inkább a szélsőséges jelölteket preferálja, legyen az akár bal-, akár jobboldali. Macronnal kapcsolatban megjegyzi a lap, hogy az elnök 2017-ben felrobbantotta a korábban domináns kétpárti struktúrát, miután megalapította centrista pártját, a La République en Marche-t.

Azonban továbbra is megosztó figura, mindkét oldal részéről számos kritika éri a gőgösnek tartott kormányzási stílusát.

Fotó: GUILLAUME HORCAJUELO / AFP

Macron politikai bázisa lojálisnak tűnik: pártja sikeresen elfoglalt egy széles politikai teret, bal- és jobboldali politikusokat egyaránt bevonzva, sok potenciális riválist szétzúzva és szétdarabolva az ellenzéket. A Szocialista Párt – amely két korábbi elnököt is adott – egykori önmagának már már csak halvány változata.

A gazdaságpolitika és a járványkezelés is az Macront igazolja

A jelenlegi elnök újraválasztása mellett szól, hogy az elmúlt öt év gazdaságpolitikája és a járvány kezelése sikeresnek bizonyult. 2021-ben a francia GDP 7 százalékpontos növekedést mutatott, ami 52 éve a leggyorsabb fellendülés. A járvány legsötétebb óráiban a munkahelyeket állami támogatás óvta meg az elbocsátásoktól és bezárásoktól. Rekordmagasságon van a 15 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátája is. Úgy tűnik, hogy a koronavírus-fertőzések legutóbbi hullámának tetőpontját is maguk mögött hagyták a franciák.

A Kantar kimutatásai szerint januárban csupán 38 százalékon állt Macron támogatottsága. Az elnöki ciklus ezen a pontján ez még mindig jobb , mint elődeié: François Hollande 19 vagy Nicolas Sarkozy 29 százaléka. Öt éve Macron az első körös szavazatok 24 százalékát, a másodikban pedig már a 66 százalékot szerezte meg , így nagy eséllyel idén is legyőzheti a második fordulóban Le Pent vagy Zemmourt.

A köztársaságiak jelöltje megizzaszthatja Macront

A kedvező esélyek ugyanakkor nem jelentenek garanciát a győzelemre. Ha Pécresse asszonnyal találja magát szembe, szorosabb lesz a verseny. A jelenlegi elnök támogatóinak fele a magát „kétharmad Merkelnek és egyharmad Thatchernek” nevező republikánus politikust választaná, ha Macron nem lenne az opciók között.

A választási kampány hátralévő hónapjai még hozhatnak váratlan fordulatokat, és ezt Macron is jól tudja. Ám ezen a ponton a választók felől érkező kritikák ellenére jó helyzetben van ahhoz, hogy megtartsa pozícióját.