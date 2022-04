Monika Schnitzer arra figyelmeztetett, hogy az inflációs spirál már beindult. Az emelkedő energiaárak, a dráguló import és bizonyos piaci függőségek felszámolásának szükségessége szinte minden területen megemelte a költségeket - mondta a professzor a Gmund am Tegernsee-i Ludwig Erhard Fórumon. Hozzátette, a költségeik emelkedésével egyébként is megterhelt vállalatok már béremelési követelésekkel is kénytelenek szembesülni.

Márpedig ahol már mindenki az infláció fokozódására számít, ott a gazdasági hangulat is erősen elbizonytalanodik

– mondta, hozzátéve, hogy "itt jön a képbe az EKB".

Fotó: Getty Images

Az euróövezetben az inflációs ráta márciusban 7,4 százalékos csúcsra emelkedett a februári 5,9 százalékról, az EKB azonban a múlt héten 0,0 százalékon hagyta az irányadó eurókamatlábat.

A német iparszövetség (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI) elnöke, Siegfried Russwurm a konferencián elmondta, hogy mivel az energiafordulatot olcsó orosz gázzal tervezték, az energiaköltségek drasztikus emelkedése miatt az államnak könnyítenie kellene az energiaadók és -járulékok terhein. "Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne fenntartható módon növekedjünk" - szögezte le Russwurm.

A hidrogénalapú gazdaság létrehozásában elért német eredmények helytállnak a nemzetközi versenyben – mutatott rá.

A BDI elnöke ugyanakkor óva intett attól, hogy Németország túl szigorú követelményeket támasszon kereskedelmi partnereivel szemben: "Ha csak a liberális demokráciákkal lesz hajlandó kereskedni, akkor Németországnak mint exportőrnek igencsak nehéz dolga lesz. És itt nem csak Oroszországról, Kínáról vagy a Közel-Keletről van szó" – mondta Russwurm. Hozzátette: "A Szövetségi Köztársaság nem festheti át kénye kedve szerint a világot úgy, mint egy Harisnyás Pippi (mesefigura)."

Véleménye szerint az ország túl kevés figyelmet szentel az innovációban rejlő lehetőségekre, amelyben Németország és Európa is mindig is erős volt: "Ez lenne pedig az az eszköz, amelyre gazdasági növekedésünket alapozhatnánk. Az innovációs eredményeknek azonban gyorsan kell megszületnie és vonzónak is kell lenni az ügyfelek szemében. Mert a végső szót mindig az ügyfél mondja ki" – szögezte le a német iparszövetség elnöke.