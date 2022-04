Oroszország el akarja kerülni azt a forgatókönyvet, amelyben Moszkvának be kell avatkoznia a szakadár moldáviai terület, a Dnyerszter Menti Moldáv Köztársaság helyzetének rendezésébe

– idézte az orosz külügyminisztérium kedden kiadott közleményét az orosz állami RIA Novosztyi hírügynökség.

A moldáv államfő, Maia Sandu rendkívüli ülésre hívta össze az ország biztonsági tanácsát kedd délutánra, miután a de jure Moldáviához tartozó, de valójában önálló vezetéssel rendelkező transznisztriai szakadár területen hajnalban robbanásokat jelentettek. A robbanások megsemmisítették az ukrán határhoz közeli Majak község két, még a kilencvenes évek előtt épített rádiótornyát, amely az orosz állami rádió adásait sugározta a környéken.

A volt védelmi miniszter szerint az oroszok szítják a feszültséget

A magyar megyényi területű, 470 ezer lakosú – körülbelül harmad-harmad részben románok, ukránok és oroszok lakta – Transznisztria egyedül Moszkva által elismert vezetői arról számoltak be, hogy a térségben ismeretlenek "terrortámadásokat" hajtottak végre; a rádióállomásoknál történt robbantások mellett a tiraszpoli repülőtéren is robbanásról számoltak be.

A kisjenői kormány álláspontja szerint azonban a robbantások egyedüli célja az volt, hogy feszültséget szítsanak a térségben. Az ország korábbi védelmi minisztere az Insidernek nyilatkozva egyenesen arról beszélt: a robbanások mögött az orosz titkosszolgálat állhat, amely így akarja felkorbácsolni a helyiek indulatait és megnyerni a támogatásukat egy orosz beavatkozáshoz.

A transznisztriai robbantások az orosz hírszerzés keze munkájáról árulkodnak – írta az Insider Moldávia korábbi védelmi miniszterére hivatkozva. Vitalie Marinuta szerint Moszkva az ehhez hasonló akciókkal készítheti elő a bevonulását a szakadár területre, ahol jelenleg is több mint 1500 orosz katona állomásozik, névleg egy békefenntartó misszió részeként, de valójában egy itt található nagy lőszer-raktár védelmét látják el. A volt védelmi miniszter szerint sem a transznisztriai, sem a moldáviai vezetésnek nem érdeke, hogy a befagyasztott konfliktust felforrósítsák, Ukrajnának pedig végképp nem jönne jól, ha egy újabb front nyílna az ország déli végén.

A Délnyugat-Ukrajnával határos, Moszkva által támogatott szakadár területen a Szovjetunió darabokra hullása óta állomásoznak orosz csapatok. Trasznisztria önállóságát 1990 óta egyetlen ENSZ-tagállam sem fogadta el, de a híradásokban lehetséges tűzfészekként sűrűn előfordul, mióta Moszkva elismerte az Ukrajnától 2014-ben elszakadt két kelet-ukrajnai népköztársaságot és Odessza közelében, a túloldalán megjelentek az orosz csapatok. A transznistriai főváros, Tiraszpol és Odessza közt mindössze száz kilométer a távolság, a romániai Galac közúton 270 kilométerre van tőle.

Megindult a mozgósítás?

Április elején már felreppent a hír, hogy a transznisztriai orosz egységeket is az ukrán frontra vezénylik, de a mozgósítás hírét a tiraszpoli, valamint a kisjenői kormány is tagadta, attól tartva, hogy a szakadár területen új front nyílhat az orosz-ukrán háborúban. Erről akkor mi is részletesen beszámoltunk:

Az orosz elnök szóvivője kedd reggel, a transznisztriai hírekre reagálva közölte: a Kreml mély aggodalommal figyeli a térségben zajló eseményeket. Ezt a megjegyzést nem sokkal később a moszkvai külügy fent idézett közleménye követte. Ezzel párhuzamosan a Dnyeszter menti szakadár területek "elnöke" kihirdetett a térség terrorkészültségi szintjének legmagasabb, vörös fokozatra emelését, és bejelentette: katonai ellenőrzőpontokat állítanak fel Tiraszpol és a többi város környékén. Napnyugtától minden autót megállítanak és ellenőriznek.

Moldova múlt pénteken bekérette a kisjenői orosz nagykövetet, tiltakozásul Rusztam Minnyekajev orosz vezérőrnagy kijelentése ellen, amely szerint Moszkva azért akarja az ellenőrzése alá vonni Ukrajna déli részét, hogy kijárása legyen a Dnyeszter menti oroszbarát szakadár területhez. A vezérőrnagy az Ukrajna ellen indított "különleges hadművelet" második, soron következő fázisáról beszélve azt mondta: Moszkva célja, hogy kiszélesítse az összeköttetést a Dnyeszteren túli terület és az "anyaország" között.