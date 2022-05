A kínaiak 43 százalékkal kevesebbet költöttek utazásaikra a szerdán véget ért ötnapos ünnep alatt, mint egy évvel korábban a kormányzati adatok szerint, amihez nagymértékben hozzájárultak a járványkorlátozások is – írja a Reuters.

A Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium szerdán közzétette, hogy a belföldi utazások bevételei 64,7 milliárd jüanra (9,78 milliárd dollárra) csökkentek, és az ünnep alatt mindösszesen 160 millió utazást szerveztek, ami 30,2 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. A visszaesést a zéró Covid-politikának tulajdonították, hiszen több tucat városban vezettek be teljes vagy részleges lezárást, köztük az ország legnépesebb városában, Sanghajban is, hogy megfékezzék a járvány terjedését.

Fotó: STRINGER

Az április 30-tól május 4-ig tartó munka ünnepe hagyományosan az egyik legforgalmasabb turisztikai szezon az ázsiai országban, az idén azonban a járvány elleni intézkedések megzavarták a kirándulásokat. Látva a csökkent foglalási számokat, a szállodák már a múlt héten országszerte akár 50 százalékos kedvezményeket is hirdettek, így a szobaárak ötéves mélypontra kerültek az ünnepi időszakban. A turistaforgalom az amúgy népszerűnek számító úti célok között is gyenge volt, kevesebb látogató érkezett a trópusi Hajnan-szigetre és a Hangcsou városában található West Lake környékére is.

Az Alibaba által támogatott Dengta online jegyplatform is az elmúlt évek legalacsonyabb értékét könyvelhette el az ötnapos ünnep alatt, a tavalyi 1,67 milliárdról az idén visszaesett 297 millió jüanra a forgalmuk.