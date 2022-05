Nem rés, hanem egy hatalmas tátongó lyuk van a lengyel pajzson

Az orosz–ukrán háború kitörése óta az egyes országok hadseregei – különösen Kelet- és Közép-Európában – arra kérik a lakosságot, hogy az az interneten ne osszanak meg semmilyen képet, amely katonasághoz vagy fegyverekhez köthető. Ezt többek között Lengyelországban is szigorúan veszik annak érdekében, hogy se az oroszoknak, se más agresszív csoportnak ne legyen tudomása arról, hogy az ország területén belül hol helyezkednek el stratégiai fontosságú objektumok. Ennek ellenére

egy lengyel weblapon bárki feltérképezheti az ország minden stratégiai fontosságú pontját.

Ebbe beletartozik a teljes úthálózat, az olaj- és gázterminálok, a telefonkábelek vagy a villamos vezetékek is. Ráadásul még a katonai bázisokra is be lehet nézni a honlap segítségével – írta meg a lengyel Orzeł Innowacji.

A geoportal.gov.pl honlapon olyan részletesen fel lehet térképezni az egész országot, hogy

még katonai bázisokon belüli képeket is lehet találni,

de olajfinomítókat is felkereshet a látogató, ha ahhoz van kedve. Például a łaski katonai repülőtérről készült fotókon, ahol lengyel és szövetséges gépek is állomásoznak, 16 hangárt és óvóhelyet is meg lehet találni. Többek között még az Egyesült Államok varsói nagykövetségéről is gyűjthetők adatok az oldalon.

Stratégiai jelentőségű objektumok láthatók a friss térképeken. Megjelennek az áram- és távközlési csomópontok, vagy az optikai és vízellátó hálózat is

– hívta fel a veszélyre a figyelmet a Kawa z mierniczym lengyel portál szakértője, Krzysztof Szczepanik. Hozzátette, hogy a geoportal.gov.pl oldalról minden ilyen érzékeny adat letölthető,

ráadásul még az orosz és a fehérorosz nyelv is beállítható.

A lengyel különleges terrorelhárítási egység egykori tisztje felhívta rá a figyelmet, hogy a közművekre vonatkozó szenzitív adatok ilyen szintű nyilvánosságra hozása veszélyezteti az állambiztonságot. Szerinte egy ellenséges ország vagy csoport gond nélkül felhasználhatja ezeket az adatokat egy támadás megszervezésére.

Más országokban, például az Egyesült Államokban az online térképeken az ilyen adatokat megfelelő szűrőkkel rejtik el a kíváncsi szemek elől

— mondta Andrzej Kruczyński ezredes.

Nem újdonság, hogy terrorszervezetek az interneten fellelhető adatok segítségével szervezik meg a támadásaikat. Ugyanígy tettek a 2016-os brüsszeli repülőtérnél történt támadásnál is. Az elkövetők az online térképek segítségével elemezték ki a légikikötő környékét, pontosan ismerték a területen az épületek és az utcák elhelyezkedését, úgy, hogy nem kellett odamenniük a környékre terepmunkát végezni.

Az Orzeł Innowacji lengyel lap felkereste a térképeket kezelő Geodéziai és Térképészeti Központot, hogy tervezik-e szűrőkkel ellátni vagy eltávolítani a térképeiket az orosz–ukrán háború miatt. A központ válaszában azt írta, a

honlapjuk minden jogszabálynak megfelelően működik,

de amennyiben az állami illetékesek úgy döntenek, akkor együttműködnek és megteszik a megfelelő intézkedéseket.