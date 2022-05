A Top Gun: Maverick az idei év egyik legnagyobb kasszasiker-várományos filmje. Első részét 1986-ban mutatták be, a rajongók pedig már nagyon várták, hogy Tom Cruise akciófilmje folytatást kapjon. A világ egyik legnagyobb technológiai óriása, a Tencent meglátta a lehetőséget a filmben, és 2019-ben támogatóként be is állt a produkció mellé. A több millió dolláros üzletet azonban most felbontotta a cég, mivel a Paramount Pictures 170 millió dollárból készült alkotása túlságosan jó színben tünteti fel az Egyesült Államok hadseregét. Pedig a stúdió mindent megtett, hogy a filmmel senkit ne sértsenek meg, amit az is jól mutat, hogy a történetben nem is nevesítik, hogy Tom Cruise és csapata ki ellen is harcol.

Fotó: Paramount Pictures

Ennek ellenére a Tencent vezetői túlságosan félnek attól, hogy Peking haragját váltja majd ki a produkció, hiszen

az Amerika-barát történetek a két ország között megromlott kapcsolat miatt képletesen szólva radioaktívvá váltak

– írta meg a The Wall Street Journal egy az ügyet jól ismerő, de óvatosságból a neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva. 2019-ben, amikor a Tencent beszállt a film mögé, sokan az amerikai–kínai kapcsolatok normalizálódására számítottak, azonban az azóta eltelt időben a viszony tovább romlott a két ország között.

Három évvel ezelőtt a kínai vezetők hatalmas potenciált láttak a hollywoodi finanszírozási lehetőségekben, a stúdiók számára pedig kifejezetten vonzó volt az 1,4 milliárd fogyasztót számláló piacra való bejutás. Ezeknek a kapcsolatoknak lett ékes példája többek között a Terminátor: Genesys vagy az Egy kivételes bart című filmek, amelyeket a Tencent korábban támogatott. Most ott tart a helyzet, hogy a Top Gun: Maverick

meg sem jelenhet Kínában, ami azt jelenti, hogy a Paramount legalább 80 millió dollár bevételtől esett el.

A stúdió most abban bízik, hogy Amerikában és Európában olyan jól fog futni a film, hogy az minimalizálja a kínai piacról elmaradó bevételeket.

Mint már írtuk, a Paramount igyekezett minden aktuális politikai feszültségtől távol maradni. A filmben nincs megnevezve, hogy Tom Cruise és csapata melyik országba megy bevetésre, és az ellenséges pilóták sisakján sem szerepel egyetlen ország zászlaja sem. Emellett a sztár első részben látható ikonikus kabátját is megváltoztatták az új moziban. Az 1986-os produkcióban Cruise kabátján Japán és Tajvan zászlója is látható volt. Az új alkotásban ezeket az eredeti zászlókra emlékeztető, de fiktív jelekre cserélték. Állítólag ez a változtatás a Tencent javaslatára került a filmbe.

A Top Gun: Maverick Magyarországon 2022. május 26-án debütált a mozikban.