Korrupciógyanús pályázat, nem megfelelő biztonsági körülmények jellemezték a katari-vb előkészületét A Katarban megrendezésre kerülő világbajnokságot korábban számos kritika érte: már a pályázat elnyerésének körülményei is korrupciógyanúra adtak okot. A pályázat 2010-ben való elnyerését követően nem sokkal lepleződött le a "Qatargate", amelyben felmerült a megvesztegetés gyanúja, olyannyira, hogy magát a Fifa akkori elnökét, Michel Platinit is letartóztatták. Állítólag Katar egykori vezető futballvezetője, Mohamed bin Hamman 30 FIFA-tagot fizetett le a pályázat biztosítása érdekében. A Latin American Post értesülései szerint Katart valójában felkészületlen érte az esemény megrendezése, ezért hatalmas építkezésekbe kezdtek, miközben a szigorú határidőket is tartaniuk kellett. Az Emírségnek rengeteg munkavállalóra volt szüksége a stadionok, szállodák, repülőterek és felhőkarcolók megépítésére, a munkavállalóknak azonban számos nehézséggel kellett szembesülniük: az alacsony bérek és a nagy hőhullámok mellett többen életüket vesztették az építkezéseken, amelyet a nem megfelelő biztonsági körülmények idéztek elő. A The Guardian szerint 6500 indiai, nepáli, bangladesi, Srí Lanka-i és pakisztáni munkás vesztette életét azóta, hogy az ország megválasztották az esemény házigazdájának, valós számuk azonban sokkal magasabb lehet. A legtöbb esetben zuhanás, fulladás és egyéb nem meghatározott okok miatt következtek be az elhalálozások. Összehasonlításképpen, a brazíliai világbajnokságot megelőző stadionépítés idején körülbelül 10 megerősített halálesetet regisztráltak.