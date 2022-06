Előbb Kanada, majd Ausztrália jelentette be, hogy a méhek tömeges pusztulása ellen koordinált akcióval lép fel, most pedig a török méhészek adtak ki figyelmeztetést: a kaptárok túlélését fenyegető vegyszerek és korábban ismeretlen paraziták ellen közösen kell fellépniük, különben a török állomány akár 50 százaléka is elpusztulhat az idén. Jelenleg Törökországban van a világon a második legtöbb kaptár, az ország a világ hatodik legnagyobb méztermelője, de ez a státusza most veszélybe került. A déli országrészben sok méhész a teljes állományát elveszítette, de másutt is komoly a baj, a törökországi állomány fele elpusztulhat még a tél beállta előtt.

Kanada a méhcsaládok tömeges, becslések szerint 1 milliárd dolláros kárt okozó pusztulása ellen védekezni már nem tudott, de az Egyesült Államokból, Chiléből, Új Zélandról, Dániából, Ukrajnából, Olaszországból és Máltáról importált méhkirálynőket, hogy új kolóniákat hozhasson létre. Ausztráliában az időjárás tizedelte meg a méheket: előbb az erdőtüzek, majd az áradások rombolták le a kaptárokat.

Törökország a világ hatodik legnagyobb méztermelője, de helyzete veszélybe került a méhek tömeges pusztulása miatt.

Fotó: WOLFGANG KUMM / dpa Picture-Alliance via AFP

Törökországban a probléma többrétű a szakértők szerint. Meral Kekeçoğlu, a Düzce Egyetem méhészettel foglalkozó kutatója a Hürriyet nevű török lapnak arról beszélt, hogy sok bajt okoz, a méhtartók képzetlensége, akik egy 80 órás oktatást követően meg is kaphatják az engedélyt a méhek nevelésére. Sokan közül azonban azt sem tudják, mikor és milyen vegyszerrel lehet védekezni a méhekre veszélyes paraziták ellen, és ők maguk lesznek a méhcsaládok gyilkosai.

Ennél azonban komolyabb problémát jelent a méhekre az Kanadában is pusztító ázsiai méhatka, egy, a közelmúltban azonosított parazita, amely alig pár év alatt teljes méhcsaládokat képes kipusztítani. A méhatka ellen csak vegyszerekkel lehet védekezni, de nem mindegy, mindezt mikor teszi a méhész – figyelmeztetett Kekeçoğlu, aki elmondta azt is: permetezni este vagy kora reggel érdemes, a méhekre nem mérgező permetszerekkel. A vegyszerek keverésétől a szakember óva intett.

