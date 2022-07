A 2008-as pénzügyi válságot követően a jegybankok világszerte megnyitották a pénzcsapokat, ám mint arra a Financial Times írása rámutat, a vezető nyugati hatalmak a sosem látott mértékben kedvező kamatszinteket nem a jövőre költötték, sőt a beruházások aránya egyre csökkent a korábbi, magas kamatokkal jellemezhető időszakhoz képest.

Fotó: Shutterstock

A koronavírus-járványt követően részben ezek az elmaradt befektetések vezettek az infláció visszatéréséhez, amire a központi bankok is világszerte monetáris szigorítással reagáltak. Míg 1970 és 1989 között a G7 országok közül hatban a beruházások aránya a GDP-hez képest igen magas volt: az amerikai 22,6 százalék és a német 24,8 százalék körül mozgott, Japánban pedig 35 százalék volt, addig a közelmúlt ultraolcsó finanszírozása ellenére folyamatosan csökkent.

Ebben az évszázadban Franciaország és az Egyesült Államok gazdasági teljesítményében 2 százalékkal, Németország és Olaszország kibocsátásában 4,5 százalékkal csökkent a beruházások aránya, míg Nagy-Britannia 6 százalékos, Japán 10 százalékos visszaesést tapasztalt.

Egyedül Kanadában maradt nagyjából szinten a beruházások aránya.

Ez az időszak persze a globalizáció csúcsát is jelentette, és globális szinten 1990 és 2002 között látható inkább a beruházások zuhanása, az állami szféra sem lépett a magánszféra helyébe a helyi beruházások terén. Az Egyesült Államokban a mélypont 2014-ben következett be, amikor a kormány csupán a GDP 0,5 százalékát fordította az infrastruktúra kiépítésére vagy fenntartására (ha az amortizációval és az értékvesztéssel is számolunk, míg

az eurózónában az állami beruházások nettó értéke negatívba is fordult,

részben a déli országokra kényszerített megszorítások, részben a Németországot régóta sújtó, krónikus spórolás miatt.

A gazdag országok infrastruktúrája már kiépült, a technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanazért a pénzért többet kapunk, ráadásul az évtizedek során egyre nagyobbra növekvő gazdaságokból arányosan csökkent a fogyasztás helyett a jövőre fordított összeg, nyugtatnak azok, akik szerint ezzel a trenddel nincs probléma, ezen országok infrastruktúráját vizsgálva nem feltétlenül az ugrik be, hogy minden rendben. Ez különösen igaz, ha a dekarbonizáció és elektrifikáció előttünk álló folyamatait is figyelembe vesszük.

A beruházások mégis elmaradtak, a lap írása szerint

főként a kereslet hiánya és az olcsó munkaerő hatása lehetett döntő, de az elmúlt évtizedet jellemző alacsony energiaárak miatt sem tűntek sürgetőnek az újabb fejlesztések.

A politikai szféra sem szállt síkra a beruházások felpörgetése mellett, hiszen annak arány csak a fogyasztás kárára nőhet. Ez ugyanúgy igaz a jó időszakokra, amikor a beruházásösztönzés helyett népszerűbb az adókat vagy a direkt kifizetéseket növelni – vagy a vállalati szektor részéről osztalékokra és részvény visszavásárlási programokra fordítani a nyereséget –, mint a lejtmenetre, ahol a beruházások elhalasztásával csökkenthetőek leggyorsabban a kiadások.

Fotó: Shutterstock

A rendszerváltást követően a hadikiadások visszanyesésével párhuzamosan a közösségi beruházások is kimentek a divatból, a fejlett országok a múltban felhalmozott tőkét élték fel, és időközben véget ért a pénzbőség kegyelmi időszaka is. A legfejlettebb országoknak ebben a helyzetben kell ismét előtérbe helyezniük a jövőbe irányuló befektetéseket.

Utólag visszanézve azonban kifejezetten lehangoló, hogy a sosem látott mértékben olcsó finanszírozás a fizikai kapacitás fejlesztése helyett tőkepiaci buborék fújására ment el, ahol a legőrültebb, profittermelésre képtelen ötletek is elképesztő árazások mellett jutottak tőkéhez. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a sors furcsa fintoraként mindeközben Kína azzal kénytelen szembesülni, hogy a beruházások csak akkor képesek a jövőbeli növekedést megalapozni, ha azok valós igényeket elégítenek ki.