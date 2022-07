Már megint újabb EU-szanckiók: ezt tették a csomagba

A hetedik szankciós csomag elfogadására készül az Európai Bizottság (EB) pénteken Oroszországgal szemben, ami többek között az orosz aranyat érinti, ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy az élelmiszerekre nem vonatkoznak az intézkedések – írja a Reuters.

Az új csomag azonban kisebb lehet a korábbiaknál,

az egyik tisztviselő hat és feledik szankciókként írta le a most tervezett lépéseket. Ahhoz, hogy életbe is léphessen majd, az Európai Unió kormányainak a beleegyezése is szükséges.

Fotó: Alexander Manzyuk / Anadolu Agency via AFP

A tervek szerint az orosz aranyra vonatkozó tilalom akkor is érvényes lesz, ha az harmadik országokon keresztül érkezik, de egyelőre nem tudni ez hogyan fog működni.

Brüsszel szigorít a meglévő intézkedéseken is, így nem engedélyezik a katonai célokra is használható gépek és vegyipari alapanyagok importját sem.

A szankciók által érintett személyek és cégek köre is bővülni fog.

Az EB változtat a jelenlegi szankciókon is, hogy azok ne zavarják meg az orosz élelmiszerexportot, miután afrikai országok szerint a jelenlegi EU szankciók tovább súlyosbították az élelmiszerválságot, mely az ukrán kikötők orosz blokádja miatt alakult ki. Az Unió régóta tagadja a vádakat, de a mostani korlátozásokat mégis módosítja, hogy az élelmiszereket szállító orosz hajók kiköthessenek az európai kikötőkben. A közösség követei a jövő héten, a nyári szünet előtt tárgyalnak az új csomagról.