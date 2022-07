A magánrepülés nem a hétköznapi emberek pénztárcájának való szolgáltatás, hiszen az ára csak az igazán gazdag rétegek számára megfizethető. Ennek ellenére vannak olyan praktikák és repülőgéptípusok, amelyekkel szélesebb kör számára lehet elérhető a magánrepülés világa. Megoldható például, hogy valaki csak félig vegye igénybe ezt a szolgáltatást, úgy, hogy a repülőgépet megosztják másokkal – olvasható a The Points Guy portál értékelő cikkében.

Megfizethető magánrepülő

Ma a piacon az egyik legolcsóbb magánrepülőgépnek a Cirrus SF50 Vision Jet számít. Az alapmodell nagyjából kétmillió dollárnál kezdődik, és az üzemeltetési költségek viszonylag észszerűnek mondhatók, tekintettel arra, hogy a gép könnyű és elég egyetlen pilóta az üzemeltetéséhez.

Fotó: Cirrus Admin

A Vision Jet repülőgépek jellegzetes ismertetőjegye a két, V alakban összeérő farokszárnya. Ennek a kialakításnak köszönhetően kisebb zajjal és simább futással tud szállni a gép. A repülőt egyetlen motor hajtja, ami a gép törzsének a tetején helyezkedik el. Az egymotoros kialakítás lehetővé teszi, hogy a repülőgép egy hasonló, könnyű sugárhajtású repülőgép üzemanyag-fogyasztásának csak a negyedét égesse el. Ez kisebb költségeket és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást jelent. Az alapvetően kicsi kialakítás a Vision Jetnél lehetővé teszi azt is, hogy olyan kisebb méretű repülőtereken is leszálljon, ahol a hagyományos nagy repülők nem lennének képesek.

Fotó: Cirrus Admin

Akár egy luxusautó

A Vision Jet belső kialakítása pont olyan, mintha egy luxusterepjáróban ülne az utas. Az utastér 5,1 láb széles és 4,1 láb magas. A pilótával együtt 5 felnőtt és 2 gyerek kényelmesen elfér a három sorba osztott üléseken. A második sor ülés számára bőven van hely a háttámla ledöntéséhez, így akár aludni is lehet benne. A kényelmet a beépített USB-portok, konnektorok, pohártartók és mennyezeti lámpák biztosítják. Kissé meglepő, de a gépbe egy 22 hüvelykes képernyő is helyet kapott, amit a plafonról lehet lehajtani. Ezen dolgozni és filmet nézni is lehet igény szerint.

Fotó: Cirrus Admin

Fő a biztonság

A költséghatékonyság és a kényelem mellett a legfontosabb tulajdonsága ennek a magánrepülőgépnek a biztonsági rendszerei. A beépített Safe Return rendszer lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással a repülő képes a robotpilótával leszállni a legközelebbi repülőtéren. Amennyiben a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, akkor még egy ejtőernyő is van a gépen. Nem egy darab emberi ejtőernyő, hanem egy akkor, ami az egész gép súlyát elbírja. A belső tér mennyezetén van egy piros kar, aminek meghúzásával azonnal kibocsátható a gép ejtőernyője. Mindezek mellett egy infravörös kamerarendszerrel is fel van szerelve a gép, ami lehetőséget ad az éjszakai, vagy rossz időben történő repülésre is.

Fotó: Cirrus Admin

A Vision Jet maximális hatótávolsága 2361 kilométer, átlagos hatótávja pedig 1759 kilométer. Ez már elég arra, hogy olyan városok között repüljön, mint New York és Chicago. A sebessége nagyjából 563 kilométer per óra, a maximális repülési magassága pedig majdnem 9500 méter. Ez utóbbi adat azt jelenti, hogy képes rossz időjárási viszonyok esetén a felhők fölé emelkedni.

A Verijet nevű társaság az Egyesült Államokban 3250 dolláros óránkénti átalánydíjas repüléseket kínál ezzel a repülőgéppel. Ebben az árban benne van az üzemanyag is. A telephelyei Floridában, Kaliforniában és New Yorkban vannak.

A magánrepülési ágazathoz ugyan kevesebb köze van, de a közösségi légi közlekedés jelenleg válságos időket él. A fapados és a nagyobb légitársaságok egyaránt munkaerőhiánnyal küzdenek, miközben a költségeik egyre magasabbak. A pandémia két éve alatt a légikikötők és a légitársaságok elküldték az alkalmazottaik nagy részét, mivel a lenullázódott kereslet miatt nem tudtak munkát biztosítani. A járvány elleni intézkedések hirtelen kivezetésére viszont nem tudtak felkészülni és nem tudták visszacsábítani a korábbi munkaerőt, így a maradék dolgozóval kellene üzemeltetni a globális légiipart. Ezt viszont a megmaradt alkalmazottak folyamatos sztrájkjai hátráltatják.