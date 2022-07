Az észak-karolinai Monroe-ban várja elsőként a vevőket a Best Buy digitálisan működő, kis méretű üzlete, amely merőben más megközelítést alkalmaz, mint a legtöbb kiskereskedelmi egység – írta a The Verge.

Bár tavaly még egy 27000 négyzetméteres üzletről volt szó, végül 5000 négyzetméteres lett a bolt, amely jóval kisebb, mint a legtöbb kis Apple Storenál is, melyek többnyire 6000-8500 négyzetméteresek.

A Best Buy outlet-üzleteivel, és a nagy méretű elektronikai cikkeket is árusító nagy területű értékesítő helyszínekkel ellentétben ez az új üzlet az elektronikai áruházlánc árucikkeinek egyfajta bemutató választékával lesz ellátva. Tévéket, számítógépeket, fejhallgatókat, viselhető eszközöket, mobiltelefonokat a polcokon is találhatnak a betérő vásárlók. Amiből viszont (szándékosan) hiány vagy, azok a nagy méretű készülékek.

Fotó: ARTUR WIDAK

A digitális bolt első vásárlási élménye a Best Buy weboldalával és alkalmazásaival indul, hiszen lehetőség van az üzletben az online rendelések átvételére is, az erre szolgáló szekrények a bejáratnál találhatók. A látogatókat a belépéskor egy több mint 2 méter magas képernyő fogadja, amelyen az üzlet kínálatáról szóló információk olvashatók.

Az eladótérben is lehet majd böngészni az árucikkek között, de ezek többnyire kisebb tételek (töltőzsinórok, telefontokok és ajándékkártyák) lesznek. Ezeket az önkiszolgáló kasszák segítségével meg is lehet vásárolni.

A nagyobb tételeket vagy az elektronikus felületen, vagy egy-két kihelyezett bemutatóterméknél lehet megvásárolni oly módon, hogy az adott árucikk QR-kódját beolvasva a vásárlási folyamat elindul,

és a bolt valamelyik alkalmazottja a raktárba megy, és kihozza az árut.

A személyes interakció így nem marad el. A digitális boltban hanghívás, videóhívás és online cset formájában arra is lehetőség nyílik, hogy a vevők segítséget kérjenek az eladóktól.