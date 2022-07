Keserű ízt hagy az idei július 4-i ünnepnap sok amerikai szájában: a függetlenség napi hagyományos ünnepi menü ugyanis sokak asztalán idén lecserélődik. A Wall Street Journal cikke szerint egy átlagos, 10 fős kerti sütögetés – amely az Egyesült Államokban elengedhetetlen kelléke az ünnepnek – idén 69,68 dollára jön ki, amely 17 százalékos drágulás az előző évhez képest.

Fotó: AFP

A rekordszintre ugró amerikai infláció miatt sokan képtelenek megvenni az ilyenkor szokásos ételeket. Például jóval kevesebb bélszín fogy majd, mert az árak az egekig nőttek az elmúlt hónapokban.

Az infláció viszont minden más termék esetében is érezhető, még ha nem is akkora mértékben, mint például a marhahúsnál, de a disznóhús is 31 százalékkal kerül többe, ahogyan például a vaníliafagylalt is 10 százalékos drágulást tud felmutatni egy év alatt.

Az áremelkedésnek ráadásul nincs vége. Az ellátási láncok szakadozása és az ukrán háború hatása miatt egyre nehezebb és egyre drágább módon juthatnak élelmiszerhez az amerikaiak. Az ünnepi sörözés is elmaradhat idén, az átlagos sörárak 25 százalékkal nőttek 12 hónap alatt. Helyette lehet, hogy idén borral koncintanak majd a szomszédok: a bor ára ugyanis csak 6 százalékkal nőtt.

Szintén megnehezíti a közös ünneplést a rekordra ugró üzemanyagár is: a távolabb lakó rokonokkal biztosan nem lesz közös tűzijátéknézés, ahogyan sok amerikai a lap szerint inkább lemondja az idei nyaralását, mert attól tart, nem tudja majd kifizetni a számlákat.