Egy magyar turisták körében is közkedvelt görög szigeten, Míkonoszon húzta meg magát a világ leggazdagabb embere, Elon Musk. A dollármilliárdost még strandolás közben is megörökítették a lesifotósok, így most mindenki megtudhatta, milyen formában van Musk, akinek elmúlt hetei a Twitter-felvásárlás körüli balhéval teltek.

Shirtless Elon Musk vacations in Mykonos on luxury yacht https://t.co/B1Ybypc2JW pic.twitter.com/URvWlYAgDj — New York Post (@nypost) July 18, 2022

Ennek legújabb állomása, hogy a hírek szerint az üzletember viszontperrel él majd a közösségi oldal tulajdonosainak beadványára. Az ügy láthatóan megviselte Muskot, meglehetősen fáradt arccal ugrált a tengerbe a Zeus nevű jacht fedélzetéről, amelynek a hírek szerint hetente 20 ezer dollár a bérleti díja.

A képeket közlő Page Six oldal meg is jegyezte Musk habfehér felsőtestét látva, hogy remélik, vitt magával elég naptejet Görögországba. Az üzletembert a kiruccanásra barátai, a friss házas Ari Emanuel és Sarah Staudinger kísérte el. A társaság később partra is szállt Míkonoszon, hogy felfedezzék maguknak a szigetet.

Fotó: MEGA