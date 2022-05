Évente több mint 700 millió turista utazik Európa-szerte, a turizmus csak 2019-ben 38 millió munkahelyet és a régió GDP-jének valamivel több mint 5,6 százalékát adta. A világjárvány, a bezárások, az utazási tilalmak vagy korlátozások következtében azonban sok európai országban kiapadt ez a jelentős gazdasági forrás, így a vállalkozások próbálták amennyire csak lehet átvészelni az elmúlt két évet és megmenteni a munkahelyeket. Az erőfeszítések ellenére 2020-ban már csak 35 millió ember dolgozott az ágazatban, azóta feltehetően még kevesebben, és jelenleg is számos város szenved még a járvány következményeitől.

Fotó: ERIC CABANIS / AFP

Enyhülőben a korlátozások, a foglalások az egekbe szöktek

Vannak országok és régiók, amelyek kifejezetten a turizmusra fókuszáltan kívánják újra aktivizálni gazdaságukat, amelyeknek most a járvány után új kihívásokkal kell megküzdeni: a fokozódó inflációval, az elharapódzó energiaárakkal, valamint az orosz–ukrán háború következményeivel. Minden kihívás ellenére azonban az európai utazási hangulat egyre javul az Európai Turisztikai Bizottság felmérése szerint. A közvélemény-kutatásban részt vevők 77 százaléka tervezett utazást 2022 áprilisa és szeptembere között, és ebből 56 százalék várhatóan másik európai országba látogat.

A legvonzóbb úti célok között a mediterrán térség szerepelt, azon belül is a legkedveltebb Spanyolország, amit Olaszország, Franciaország, Görögország és Portugália követ.

Az utazási kedv javulását jól mutatja a kereskedelmi járatok számának növekedése is, amely először könyvelhetett el magas számokat el a pandémia kitörése óta.

2022 márciusában 156 százalékkal nőtt a kereskedelmi járatok száma az Európai Unióban 2021 márciusához képest. Idén márciusban 389 ezer volt a kereskedelmi járatok száma, szemben a 2021-es 151,2 ezerrel és a 2020-as 296,4 ezerrel. A pandémia előtti idők forgalmát még nem érte el az idei, amikor 530,4 ezer volt a járatok száma. A Lufthansa-csoport is az utasok számának növekedéséről számolt be, az első negyedévben több mint négyszeresére, 13 millióra nőtt a számuk 2021 azonos időszakához képest, amikor 3 millió fő utazott velük ugyanebben az időszakban. A Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (ACI) szerint a legjobban teljesítő piacok között volt Spanyolország és Portugália is.

Az európai hotelek is egyre keresettebbek, az elmúlt hónapokban a szobafoglalások száma elérte a járvány előtti adatok 70 százalékát Robin Rossmann, az STR globális vendéglátóipari elemzőcég ügyvezető igazgatója szerint. A vállalat május közepére várja, hogy a kihasználtság elérje akár a 2019-es szint 90-100 százalékát. A légitársaságok is próbálják megfogni a turistákat – egyre több járatot hirdetnek és kedvezményeket is kínálnak. A Wizz Air például júniustól tíz új járatot is indít, így Budapestről eljuthatunk közvetlenül Szardínia, Ibiza és Palma de Mallorca repülőterére. Amennyiben inkább Görögországot látogatnánk meg, úgy már arra is van lehetőség Korfu, Hanía, Iráklion, Míkonosz, Szantoríni, Kosz, Rodosz és Zákinthosz szigetére is lehet jegyet foglalni.

Az utazást könnyíti, hogy májustól Olaszország és Görögország is enyhítette a járványkorlátozásokat a csúcsszezon előtt. A görög nyaralásnál már csak repülés közben és a repülőtereken kötelező a maszkviselés, míg Olaszországban a tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, valamint minden egészségügyi intézményben és idősotthonban kell viselni a maszkot.

Fotó: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Felfigyelt a Goldman Sachs is a görög turizmusra

Görögországban, ahol a turizmus adja a gazdasági teljesítmény 25 százalékát, és minden negyedik munkahely a szektorhoz kapcsolódik, az elmúlt évek számos megpróbáltatást tartogattak, azonban 2019 óta, amikor rekordszámú, 33 millió nyaralót fogadtak, nem volt ilyen jó az üzlet, mint az elmúlt időszakban. A pandémia megjelenésével, 2020-ban zuhantak az idegenforgalmi bevételek, a 2019-es 18,2 milliárd euróról 4 milliárdra, és mindössze 7 millió turista érkezett. Majd 2021 májusában újranyitották a határokat, és az iparágból származó bevételek meghaladták a 10 milliárd eurót, ami a vártnál jobb, de még mindig jelentősen elmaradt a járvány előtti szinttől.

Most azonban rekordév elé nézhet a mediterrán ország, Vaszílisz Kikíliasz görög turisztikai miniszter szerint az idén korábban kezdődött a szezon, mint valaha.

Az első közvetlen járat március 7-én érkezett az Egyesült Államokból, így a váratlanul sok amerikai turista miatt a Korfun és Szantorínin is 80 százalékon áll a foglaltsági szint. A görög jegybank szerint január és február hónapban már meghaladta a 270 millió eurót a turisták kiadásai, ami háromszor több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

Ráadásul húsvétkor még inkább megugrott a foglalások száma, így Evgéniosz Vaszilikósz, a Panhellenic Federation of Hotelisers alelnöke szerint minden jel arra mutat, hogy nagyon jó évet könyvelhetnek. A nagy keresletre való tekintettel 2023-ra további 5000 szállodai szobát terveznek építeni a fővárosban 2019-hez képest, amikor Athén 5 millió látogatót vonzott. A hónap elején a Goldman Sachs is bejelentette, hogy 130 millió eurót fektet be a Grigoriádisz családhoz tartozó GHotels-csoport három szállodai egységének megvásárlásába és korszerűsítéséba, látva, hogy optimisták a turizmussal kapcsolatos előrejelzések a járvány és az ukrajnai háború ellenére is.

Piaci források szerint a 2019-es 18,2 milliárd euróról 2030-ra akár 27 milliárdos éves turisztikai bevételre is számíthat az ország.

Sok turistával találkozhatunk a francia Riviérán is

A franciaországi turizmus is majdnem elérte a járvány előtti szintet, és a húsvéti hétvége itt is fordulópontot hozott az iparágban. Párizsba és a francia Riviérára – Franciaország két legnépszerűbb régiójában – 20 százalékkal több turista érkezett 2019-hez képest április 15. és 18. között – közölte Jean-François Rial, a Párizsi Turisztikai Hivatal (OTCP) elnöke. Hozzátette: a húsvéti hétvége fordulópontot hozott, a fővárosi szállodák kapacitása elérte a 82 százalékot és az Eiffel-torony is napi 22 ezer látogatót regisztrált, ami nagyon közel áll a maximális kapacitásához. Az elnök szerint kivételes a teljesítmény, főleg ha figyelembe vesszük, hogy nem igazán érkeztek orosz – akik 2018-ban 900 ezren voltak – vagy ázsiai látogatók. 2019-ben még összesen 90 millió nemzetközi turista kereste fel a nyugati országot, és a turizmus az ország GDP-jének mintegy 8 százalékát adta.

Fotó: ANDER GILLENEA / AFP

Spanyolország is jó évet könyvelhet el

A spanyol turisztikai szektor is jelentős javulást tapasztal, márciusban az országba látogató turisták átlagosan 1257 eurót költöttek fejenként, ami 13,6 százalékos éves növekedés a 2019 márciusában átlagosan elköltött 1068 euróhoz képest.

A kormány május 5-i közleménye szerint a márciusi összkiadás meghaladta az 5 milliárd eurót, vagyis a pandémia előtti szint 84 százalékát – írja a SchengenVisaInfo.com.

Emellett Reyes Maroto ipari, kereskedelmi és turisztikai miniszter szerint jó adatokkal zárták 2022 első negyedévét a nemzetközi turisták és az idegenforgalmi kiadások tekintetében, amely tendencia várhatóan erősödik a nyári időszakban. Itt is a húsvéti ünnepek vonzották be a legtöbb turistát, így áprilisban kiváló foglalkoztatási adatokat láthattak, különösen a szállodai és vendéglátóipari szektorban.

A Spanyolországba látogatók száma 2022 első három hónapjában 696,7 százalékkal nőtt, csaknem 9,7 millióra. Eközben 2021 azonos időszakában 1,2 millió turista érkezett. Emellett az első három hónapban a nemzetközi kiadások 794,5 százalékkal nőttek 2021 azonos időszakához képest, elérve a 11 853 millió eurót. Márciusban a fő turisztikai célpont a Kanári-szigetek volt, a teljes forgalom 27,9 százaléka, azaz mintegy 1,1 millió turista érkezett a szigetre, ami 101,8 százalékkal több, mint 2021 márciusában.

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Olaszország sem lesz híján a turistáknak, maguk az olaszok is otthon nyaralhatnak

A másik mediterrán ország, Olaszország is jó szezon elé néz, a Demoskopika turisztikai kutatóintézet legújabb publikációja szerint az idén több mint 92 millió turistát fogadhatnak, ami az előző évhez képest 35 százalékos növekedés.

A magas számok ellenére azonban az intézet megjegyezte, hogy az idei adatok továbbra is elmaradhatnak a járvány előtt regisztrált számoktól. 2019-hez képest az idén az Olaszországba érkező turisták száma 29,6, a vendégéjszakáké pedig 21,4 százalékkal lehet kevesebb.

Várhatóan a piemonti régió fogadja a legtöbb vendéget – 4,3 millióan érkezhetnek –, Dél-Tirol lesz a második, Campania pedig a harmadik. Ami az idegenforgalmi kiadásokat illeti, a becslések szerint 2022 végére az olaszországi turisztikai forgalom több mint 26,4 milliárd eurót generálhat, ami 11,8 százalékos növekedés 2021-hez képest. A más országokból érkező turistákon kívül a Demoskopika megjegyezte, hogy várhatóan 30 millió olasz is az országban tölti szabadságát.

Ezzel szemben tíz százalékuk tervez külföldi utazást, ebből hét százalék más európai országba, további három százalék pedig nemzetközi nyaralást választ.