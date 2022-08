Az egyik legrosszabb helyzet az Egyesült Királyságban alakult ki. A szigetországban sorra dőltek a hőmérsékleti rekordok a nyáron, ami most azt eredményezi, hogy a burgonya, a hagyma, a cukorrépa, az alma és a komló termésmennyisége 10-50 százalékkal elmarad a megszokottól.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

Az egész Európai Unió területén a friss előrejelzések szerint 16 százalékkal marad el a kukorica mennyisége a várttól, míg a szójabab esetén 12 százalék a mínusz, napraforgóból pedig 12 százalékkal teremhet kevesebb, mint egy éve.

Azt hittük, hogy nem ismétlődik meg a 2018-as év, de mára tudjuk, tévedtünk

– panaszkodott a CNBC-nek egy yorkshire-i farmer. Rodger Hobson átlagosan évente 35 ezer tonna sárgarépát termel, 880 hektáros területén. Idén azonban a hőhullámok, és az aszály miatt összességében 30 százalékos csökkenésre számít.

Ez a legrosszabb év, amivel eddig találkoztam

– összegzi a helyzetet. A négy évvel ezelőtti szituációt valóban össze lehet vetni az ideivel, csak éppen 2018-ban átlagosan 5 Celsius-fokkal hűvösebb volt, mint idén.

Jöhet a hiány

193 óta az idei volt a legszárazabb július Nagy-Britanniában, a hőmérséklet is eddig nem látott szintet, 40,3 fokot ért el. De a szélsőséses nyár előtt is már kedvezőtlen helyzetben voltak a gazdálkodók, ugyanis elszálltak a műtrágyaárak az ukrajnai háború miatt, illetve a munkaerőhiány is megnehezítette a termesztést.

Hobson egy beszédes adattal illusztrálta a helyzetet: Yorkshire-ben, júliusban 6 milliméter eső esett, a havi átlagos mennyiség 70 milliméter körül van. A helyzet miatt már aggódnak az elemzők, ugyanis egyre nagyobb esélyét látják az áruhiány kialakulásának.

Fotó: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

A sárgarépa imádja a brit klímát, ugyanakkor 30 fok fölött összezsugorodik, és meghal, viszont jól bírja a sok csapadékot, és a 18–22 fokot.

– folytatja a Hobson, aki a Brit Sárgarépa-termesztők Szövetségének elnöke, és ő állítja elő a szigetország sárgarépatermésének 4 százalékát.

Azonban nemcsak a sárgarépatermés ígérkezik gyászosnak, hanem az Egyesült Királyság Környezetvédelmi Ügynöksége jelentése szerint a hagyma, a cukorrépa, az alma és a komló mennyisége is akár feleződik idén. Emellett

a burgonyatermés fele is tönkremehet, ami keményen megmutatkozik majd az árakban

– figyelmeztet Alice Witchalls, a Mintec piackutató cég elemzője. A Tescónál egyelőre nem tapasztaltak gondokat a beszállítókkal, de az áruházlánc szóvivője szerint „együttműködnek” a termelőkkel, hogy ha szükséges, időben tudjanak lépni.

Európa sem nyújt támaszt

A britek más években számíthattak volna európai segítségre, azonban az öreg kontinenst is megviselte az idei kemény nyár. Az Európai Bizottság a múlt héten közölte, hogy

Európában jelenleg az elmúlt 500 év legkomolyabb szárazsága tart, 15 országban, köztük Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban egyre rosszabb a helyzet, a csapadékhiány a Földközi-tenger mentén várhatóan legalább novemberig tart.

Az aszály nemcsak a gazdálkodóknak, hanem az állattenyésztőknek is komoly gondot okoz. Csökkenteni fogják ugyanis a tejtermékek, a vaj és a tej termelését – mondta Paul Hughes, az S&P Global Commodity Insights vezető agrárgazdasági kutatási igazgatója. Ezt támasztja alá Karl Franklin oxfordshire-i juhtenyésztő is, aki szerint kritikus a helyzet. Miután nincs elég fű a juhoknak, az egész ellési időszak megszakadhat.



Az ember az oka mindennek

A klímatudósok évek óta figyelmeztetnek arra, hogy az ilyen hőhullámok és aszályok egyre gyakoribbak lesznek a klímaváltozás következtében, és a mostani hőhullám kialakulása „szinte lehetetlen” lett volna az ember által előidézett jelenségek nélkül.

Ebben a helyzetben mindannyiunknak át kell gondolnia, hogy mit csinálunk

– összegez lemondóan Hobson. Ugyanakkkor még nincs veszve minden, ugyanis ha sok csapadék esik a következő hetekben, az ugrásszerűen javítana a helyzeten. Az időjárás-előrejelzések azonban nem valószínűsítenek esőzést. Az ENSZ már korábban is figyelmeztetett a nehéz helyzetre.