Ukrajna gazdasági csomagtervet fogadtatna el, deregulációt akar a háborús gazdaság terheinek enyhítésére. A törvényhozás, a Rada elé terjesztett javaslat fogadtatása vegyes volt. Az eléggé átfogó, a nem hagyományos gyógyászattól az útépítés szabályzás-kódexéig terjedő csomagterv egyes elemzők szerint a külföldnek, Ukrajna legnagyobb támogatóinak, az USA-nak és az EU-nak is szól. Bizonyítani akarják, hogy az euroatlanti politikai és gazdasági értékrend bevezetése, az EU-rendtartáshoz való igazodás a háborús körülmények közepette is folytatódik. Akárcsak a korrupció, az oligarcha-hatalom elleni harc, ami kiváltképpen a nyugat-európaiakat érdekli.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Kár lenne azonban a törvénytervezetet annak alapján megítélni, hogy az csak a Nyugatnak szóló látszatintézkedés. A háborús Ukrajna legalább két, a hétköznapi életben nagyon fontos elemére hat, a gyógyászatra (enyhítené az akut orvos-, és gyógyszerhiányt) és a megoldást kínál a közlekedési, szállítási problémákra, a lakosság ellátásának kulcsfontosságú tényezőjére. A közúti áru-, teherszállítási korlátozásokat rég fel kellett volna oldani, idézi a strana.today ukrán hír- és elemzőportál az áruszállítási szektor egyik képviselőjét.

Háborús időkben a különböző szállítási engedélyek beszerzése súlyos logisztikai akadály

– teszi hozzá. Emellett az engedélybeszerzések túlszabályozottságának feloldása (a dereguláció egyik lényegi eleme) a korrupció elleni küzdelmet is erősíti. Háború ide, közérdek oda, a korrupció a mai front-állapotok közepette is virágzik. Az „engedélyesdin” sok üzérkedő, befolyással seftelő meggazdagszik.

Mások viszont

attól tartanak, hogy a korlátozások fellazítása a kisvállalkozások közt a konjunktúralovagok időszakát hozza el,

és az amúgy is sokat szenvedett lakosság nyakába további terheket akasztanak, elárasztva őket bóvlival. Ez kiváltképpen a gyógyszer-, és a nem hagyományos gyógymódok, eszközök kereskedelmére vonatkozik. Nem szabad korlátozások nélkül a lakosságra szabadítani a különféle „gyógyítóembereket”, javasasszonyokat, csontkovácsokat. Bizonyos regulációkat, korlátozásokat (például a rákgyógyászatban) fenn kell tartani - véli Jurij Csertkov, egy orvosmarketing cég feje. A vállalkozók jelentős része panaszkodott, hogy a hatalom túlságosan is szorongatja őket - most reménykedni kezdtek.

Ugyanakkor, ha a deregulációt nem követi az adóterhek enyhítése, a folyamat hatástalan maradhat.

Egyre romlik a makrohelyzet

Mindez a folyamatosan romló gazdasági makrokörnyezetben történik. A Világbank még áprilisban az ukrán GDP idei kilátásait 45-50 százalékos bezuhanással jellemezte. Azóta a helyzet romlott. Mint a Foreign Policyben Marla Repko, az Ukrán Gazdaság-stratégiai Központ igazgatóhelyettese panaszkodik, a Nyugat nem szűkölködik nagyvonalú ígéretekben, de a teljesítés kiábrándítóan lassú. A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW), amely nyomon követi a pénzügyi segélyeket,

augusztus elejéig több mint 31 milliárd eurós pénzügyi támogatási ígéretet regisztrált. Ezzel szemben 2022. február 28. és június 28. között allig 7,8 milliárd euró érkezett az ukrán állami számlákra.

Ukrajna tartalékai vészesen apadnak, az eurókötvényei után járó kamatok kifizetésének felfüggesztésével technikai csődbe került.

Sok függ a háború kimenetelétől. Ha sikerül a Zelenszkij által felvázolt „útiterv” és visszaszerzik az ellenőrzést Ukrajna 2014 előtti területei (a Krímet beleértve) felett, a

gazdasági potenciál, a Donbasz iparvállalatai, bányái révén akár 35-40 százalékkal is nőhet a jelenlegihez mérten.

A Donbasz vállalatai, ipara kevésbé károsodtak a háborúban, mint Ukrajna egészéé. Azaz relatív súlyuk nőhet, ám az ott élő nagyszámú, orosz ajkú lakosságrész ellentmondásos magatartása problémákat támaszthat.