A Coca-Cola HBC az első félévben több mint 190 millió eurós egyszeri pénzügyi veszteséget szenvedett el az oroszországi üzletágával kapcsolatos költségek miatt, miután leállította a Coca-Cola márkájú üdítőitalok értékesítését az eurázsiai országban – írja a Reuters a vállalat közleményére hivatkozva.

A HBC egyike a Coca-Cola számos palackozójának világszerte, és oroszországi Coca-Cola franchise jogosultsággal rendelkezik az amerikai italóriás által gyártott üdítőitalok palackozására és értékesítésére. A Coca-Cola több mint 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a HBC-ben.

A HBC közölte, hogy kiürítette készleteit, valamint leállította a Coca-Cola termékek gyártását és értékesítését Oroszországban. Zoran Bogdanovic vezérigazgató a Reutersnek elmondta, hogy az olyan helyi márkák, mint a Dobry, a Rich és a Moya Semya továbbra is nyereségesek és önellátóak. Bogdanovic azt is elárulta az amerikai hírügynökségnek, hogy a vállalat kénytelen volt elbocsátani alkalmazottakat Oroszországban, mivel visszafogta helyi tevékenységét. A vállalat honlapján olvasható, hogy a jövőben Multon Partners néven folytatják oroszországi tevékenységüket. A közlemény szerint a nyersanyagokat a helyi piacról szerzik be, az üzletet is helyben irányítják és működtetik.

Fotó: Getty Images

Az üdítőital-palackozó cég visszaállította az idei évre vonatkozó előrejelzését, amely szerint az éves összehasonlítható működési eredmény 740 millió és 820 millió euró között várható, a piaci várakozások felett. A HBC nettó árbevétele közel 30 százalékkal nőtt a július 1-jéig tartó hat hónapban, és ezzel felülmúlta a várakozásokat, mivel a feltörekvő piacok továbbra is erősek maradtak. Viszont a nettó nyereség az első félévben a felmerült költségek miatt elmaradt a becslésekhez képest.

A svájci központú HBC változatos portfóliója az olyan alkoholos italoktól, mint a The Macallan és a Jack Daniel's, a Sprite és a Monster Energy szénsavas italokig terjed.

Az atlantai székhelyű Coca-Cola még márciusban csatlakozott az Oroszországból kivonuló vállalatokhoz az orosz-ukrán háború miatt.