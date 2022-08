Ukrajna állítja: Lesz elég gáz télre

Bár Ukrajna nehéz tél elé néz, a rendelkezésre álló tartalékok elegendőek a lakossági fogyasztás, különösen a távfűtés biztosítására – idézi Olena Zerkal ukrán energiaügyi miniszter tanácsadóját a Kárpáti Igaz Szó.

Fotó: Shutterstock

A politikus elmondta, hogy elrendelik a nagyobb ipari fogyasztók ellátásának korlátozását, hogy biztosítani tudják a zavartalan lakossági gázellátást. Ez főként a nagy gázigényű műtrágyagyártókat érinti, ugyanis jelenleg műtrágyából elegendő tartalékkészlet áll rendelkezésre, így az ágazat számára nem jelentene gondot, ha számukra mennyiségi korlátozásokat vezetnek be.

Az energiaügyi miniszter tanácsadója utalt arra is, hogy a nyugat-európai országokban már a lakosság számára is megszorításokat vezettek be. Magyarországot hozta fel példaként, ahol az átlagon felül fogyasztók a gázért hétszeres árat kell, hogy fizessenek.

Zerkal szerint Európában Ukrajnában a legolcsóbb a lakossági gázár, ugyanis a a parlament korábban rögzítette a gáz árát. Azonban ettől függetlenül a polgároknak meg kell tanulniuk az energiát tudatosabban felhasználni.

Erre az ukránoknak szükségük is lesz, hiszen bár az ország gáztárolói képesek egy teljes évi fogyasztás elraktározására, töltöttségi szintjük mindössze 24 százalék az AGSI adatai szerint.