A General Motors még az idén kiterjeszti robotaxi szolgáltatását az arizonai Phoenix és a texasi Austin városára is, felhasználva leányvállalata, a Cruise önvezető technológiáját. Kyle Vogt, a Cruise alapító-vezérigazgatója a Goldman Sachs konferenciáján elmondta, hogy a tesztüzemük helyszínéül választott San Franciscóban már kiválóan működik a rendszerük, ezért terjesztik ki azt Amerika más nagyvárosaira is.

Fotó: Shutterstock

Céljuk még, hogy 2025-re elérjék az évi egymilliárd dolláros árbevételt. A startup formában működő Cruise-ba először még 2016 márciusában invesztált a General Motors (GM). Idén februárban aztán 2,1 milliárd dollárért kivásárolta a Cruise-ból a Softbank által menedzselt Vision Fundot, és további 1,35 milliárd dollárt tolt a vállalkozásba, amelynek piaci értékét szakértők már 30 milliárd dollár körülire becsülik.

Hogy jó lóra tett-e a Mary Barra vezette GM, az egyelőre legfeljebb valószínűsíthető, a Cruise ugyanis

nem csak az utasokat viszi gyors ütemben, hanem a pénzt is.

Ám mivel az önvezető autózással kapcsolatos fejlesztéseket végző vállalkozások számára nyereségtermelés nem elvárás, Cruise mérnökei is nyugodtan dolgozhatnak. És bővíthetik az anyavállalat elektromos autójára, a Chevrolet Boltra épített robotaxi szolgáltatásukat.

San Franciscóban már 70 autójuk járja éjszaka a várost, számukat Kyle Vogt szerint az év végig duplájára, vagy triplájára növelik. A texasi Austinban és az arizonai Phoenixben jóval kisebb flottával indulnak.

A Cruise Phoenixben már beszerezte az összes szükséges engedélyt ahhoz, hogy a vezető nélküli autóival fuvarokat vállaljon, legyen szó akár személy-, akár csomagszállításról. Az ottani tesztüzemben egyik befektetője, a Walmart kiskereskedelmi lánc számára nyújtott szolgáltatásokat. Nem lesz egyedül a terepen, ugyanis az Alphabethez tartozó, hasonló profilú Waymo sofőr nélküli önvezető taxijai is dolgoznak Phoenixben.

A Waymo viszont San Franciscóban egyelőre csak ingyenfuvarokat teljesít, biztonsági sofőrrel a kormány mögött, aki szükség esetén közbe tud avatkozni és átvenni a jármű irányítását. Néha erre szükség van, a Cruise utasai közül ketten meg is sérültek egy júniusi San Franciscó-i balesetben, mire a cég valamennyi autóját szervizbe rendelte és frissítette a szoftvereiket.

A Cruise finanszírozása nem olcsó, a GM csak a San Franciscó-i robotaxi-üzletág kiépítésén eddig 5 milliárd dollárt veszített, s mióta pénzt is kér a fuvarokért, a mínusz egyre nő. A második negyedévben a Cruise vesztesége 500 millió dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 300 millióval. A féléves veszteség pedig a 900 millió dollárt közelítette.

Történik ez épp akkor, amikor a befektetői hangulat kezd szkeptikussá válni, s

egyre többen érzik úri huncutságnak az önvezető autózást,

és sorolják az abba való invesztálást a soha meg nem térülő kategóriába. Nem is véletlen, hogy a GM letett arról, hogy a Cruise-t a közeljövőben a tőzsdére vigye. Optimizmusuk azonban nem csökken, a GM tervei szerint 2030-ban csoportszinten már 50 milliárd dolláros bevételük származhat az automatizált járműszolgáltatásokból és technológiából. Hogy ebből mennyivel veszi majd ki a részét a robotaxi szolgáltatás, azt nem részletezték.

A Cruise-t egyelőre felveti a pénz,

3,7 milliárd szabadon elkölthető dollárjuk van és az anyavállalat 5 milliárd dolláros hitelkeretet is nyitott a számukra, hogy abból vásárolhassanak tőlük a teljesen automatizált, a megszokott emberi kezelőszerveket – pedálokat, kormány stb. – nélkülöző Cruise Origin villanyautókat.

Ugyanakkor megpróbálnak ügyelni a költségeikre is, ezért saját kézbe veszik a csipfejlesztést, mert belátták, hogy az olyan óriásokkal, mint a Nvidia messze nincsenek egy súlycsoportban, hogy alkupozícióról már ne is beszéljünk. A Cruise ezért szakított a grafikus csipeket szállító Nvidiával és egy meg nem nevezett ázsiai gyártóval lépett partnerségre.

A robotaxik tömeges elterjedése inkább évtizedes távlatban mérhető és számos akadály is hátráltatja. Ide tartozik a bizalomhiány, ami például szűk területre és idősávra korlátozza a Cruise robotaxi-szolgáltatását. A cég folyamatos tárgyalásban van a San Franciscó-i hatóságokkal a területhatárok és 22-06 órás idősáv kiszélesítéséről, egy nagyobb flotta bevetéséről.

Fotó: San Francisco Chronicle / Hearst Newspapers via Getty Images

A leginkább egy közúti metrókocsihoz hasonlítható önvezető Originből 2500-at szeretne a kaliforniai metropolisz útjain látni a Cruise, ehhez már be is adták a kérelmüket. A júniusi baleset és több esetben is tanácstalanul leálló, moccanni sem képes robotaxik okozta hatalmas dugók sem javítanak az új technológia társadalmi megítélésén. Akárhogy is, a technológia fejlődését nem lehet megállítani, s előbb, de inkább-utóbb nem csak San Francisco utcáin lesz megszokott látvány a robotaxi.