Belgrád, Újvidék: az oroszok már a spájzban vannak

Folyamatosan érkeznek a háború elől menekülő emberek Szerbiába Ukrajnából és Oroszországból is. Az utóbbiak nem a harcok elől menekülnek, hanem üzleti vállalkozásukat helyezik át a Balkánra. A szankciók miatt itt könnyebben tudják vállalkozásukat működtetni, mint ha otthon maradtak volna. Az oroszok és az ukránok kényszerhelyzetét kihasználva a szerbiai lakástulajdonosok sorra emelik a bérleti díjakat.

Fotó: Molnár-Bernáth László / MTVA

Az ukrajnai fegyveres konfliktus kitörése óta megnövekedett a szerbiai ingatlanpiacon is a kereslet.

Mind több orosz állampolgár szeretne ingatlant bérelni vagy vásárolni. Davorka Tasic, a Moj kvadrat ingatlanügynökség értékesítési igazgatója megerősítette, hogy az utóbbi időben sok külföldi érkezik Belgrádba. Brazilok, amerikaiak is vannak, de

nyolc Belgrádban eladott ingatlan közül volt olyan, hogy hatot oroszok vásároltak meg.

Az oroszok kezdetben főleg a luxusingatlanok bérlése iránt érdeklődnek, de az utóbbi időben házakat és lakásokat is vásárolnak nagy számban. Belgrádban emiatt 60-70 ezer euróért már szinte nem is lehet ingatlant venni, legalább 100 ezer eurót elkérnek egy jó állapotban lévő kisebb lakásért. A stúdiólakások ára 70-80 ezer euró, a négyzetméterárak elérik a 3000 eurót is.

Belgrád mellett Újvidéken figyelhető még meg a jelenség, más városokban és kisebb településeken egyelőre nem jelentek meg orosz vásárlók. Újvidéken tavaly 138 180 ingatlanvásárlásra vonatkozó szerződést hitelesítettek, idén ez a szám várhatóan tovább nőhet.

Emelkednek a lakásbérleti díjak is Szerbiában. Havi kétszáz euró alatt a nagyobb városokban már nem is lehet ingatlant találni. Több tényező is szerepet játszik a bérleti díjak elszállásában – vélik a szakemberek. Ezek közül kiemelendő, hogy a nagyvárosokban – annak ellenére, hogy gombamód szaporodnak a tömbházak – folyamatosan épülnek az új lakások, még mindig nagyobb a kereslet, mint a kínálat.

De megérkeztek a Balkánra az oroszok és az ukránok is, akik itt akár békés szomszédjai is egymásnak lakások bérlőiként.

Ők hajlandók a piaci árnál magasabb összeget is kifizetni a bérlésért, ezáltal pedig jelentősen emelik a lakások értékét is. A Nekretnine.rs honlapon követhető, hogy mely városokban mennyiért lehet lakásokhoz jutni. Belgrádban egy nem belvárosi 30 négyzetméteres, bútorozott garzonlakás bérléséért 200-250 eurót is elkérnek havonta. Ha ennél nagyobb lakást keres valaki, akkor még mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Az 50 négyzetméteres lakásokért 250 eurót kell fizetni havonta, a két- vagy háromszobások bérleti díja pedig 350-400 eurónál kezdődik. Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken még ennél is magasabbak a bérleti díjak.