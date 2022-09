Nyitott szórakozóhelyek és népszerű városi túrák: kezd visszatérni az élet Kijevbe

Visszatérni látszik a normális élet Kijevbe azzal párhuzamosan, hogy a harcok Ukrajna más részeire összpontosulnak – írja a Deutsche Welle. A bárok és kávézók nyitva vannak, a városnéző túrák pedig ismét népszerűek – elsősorban a belföldi turisták körében. A külföldi vendégekre még várni kell.

Újra nyitva vannak a bevásárlóközpontok, éttermek és mozik Kijevben, de Ukrajna még háborúban áll. Fotó: Dominika Zarzycka / AFP

Kijev utcáit ismét élettel töltik meg a járókelők, a járművek áramlását pedig forgalmi dugók lassítják egyszer-egyszer. A Deutsche Welle beszámolója szerint, ha az időnkénti légiriadók, a homokzsákok és a közigazgatási épületek melletti barikádok nem árulnák el, hogy Ukrajna háborúban áll, akár azt is lehetne gondolni, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. A hétköznapi élet szinte zavartalanul zajlik a fővárosban, Kijevben, ahol a helyiek gyakran látogatják a közparkokat, sétálnak a sugárutakon vagy pihennek a kávézókban.

Hazatérés Kijevbe

2022. április 4-én indultam el Kijevből Lengyelországba. Akkor rengeteg ellenőrző pont volt a városban, minden megállónál fel kellett mutatni az iratainkat, kevés üzlet volt nyitva, és szinte lehetetlen volt nyitott kávézót találni

– eleveníti fel a közelmúlt eseményeit a DW-nek Ksenia Fedorova, aki tíz évig dolgozott egy nagy televíziós csatornánál, most pedig szinkronszínészként tevékenykedik. Nemrég tért vissza szülővárosába, Kijevbe, és azt mondja, a dolgok szinte olyanok, mint a háború előtti időkben: a bevásárlóközpontok, éttermek és mozik nyitva vannak, az utcák pedig zsúfolva emberekkel.

A hétköznapi élet szinte zavartalanul zajlik a fővárosban, Kijevben, ahol a helyiek gyakran látogatják a közparkokat, sétálnak a sugárutakon vagy pihennek a kávézókban. Fotó: Andreas Stein / Getty Images

Amikor Kijev főutcáján – ahol bárok, éttermek és üzletek sorakoznak – megszólal a légiriadó szirénája, az emberek többsége nyugodtan reagál. Néhányan tovább sétálnak, míg mások a metróállomás felé veszik az irányt, hogy menedéket keressenek.

Visszatértek a belföldi turisták

Míg a külföldi turisták a háború kezdete óta érthető okokból jellemzően elkerülik Kijevet, a belföldi látogatók tömegesen jelentek meg újra. Sok ukrán szeretne visszatérni a normális élethez (amennyire csak lehetséges), és ez számukra azt is jelenti, hogy rövid kirándulásokra és városnéző túrákra indulnak.

A szervezett kijevi séták iránt nagy az érdeklődés, bár a még mindig tartó háború miatt jó pár jelentkező azokat az útvonalakat részesíti előnyben, amelyek az óvóhelyekhez is közel esnek.

A városi túrák már majdnem visszatértek a normális kerékvágásba. Gyakran vannak akár 20 fős csoportjaim is, és a speciális tematikus túrák még nagyobb tömegeket vonzanak

– állítja egy kijevi idegenvezető. Azt mondja, sok belföldi turista most már eléggé biztonságban érzi magát ahhoz, hogy meglátogassa a várost, és részt vegyen a sétákon.

Menekültek is csatlakoznak a túráimhoz, legalább három sétámhoz csatlakoztak harkivi lakosok is

– árulja el.

Sok utazási iroda és idegenvezető bevételeinek egy részét jótékonysági célokra ajánlja fel. Mások különleges kedvezményeket biztosítanak a fegyveres erők tagjainak, családoknak és gyerekeknek.

Újraéled a kijevi kulturális élet

Számos kulturális intézmény nyitott ki újra Kijevben. Ismét el lehet tölteni egy estét a Nemzeti Akadémiai Színházban (Leszja Ukrajinka Színház) vagy az operában, de a múzeumok is látogathatók. Az ukránok nemzeti múzeumában például létrehoztak egy ideiglenes kiállítást a kijevi csatának és hőseinek, de egyelőre csak legfeljebb 20 fős csoportoknak tudnak belépést engedélyezni.

Légiriadó esetére bombabiztos bunkerünk is van

– mondja a múzeum vezető kutatója.

A legtöbb külföldi turista még mindig kerüli Kijevet, és az ukrán idegenforgalmi ágazatban dolgozók nem is számítanak arra, hogy a külföldi vendégek egyhamar visszatérnek. Ehhez nemcsak a harci cselekmények befejezésére volna szükség, de a hadiállapot feloldására is – az ukrán légtér újbóli megnyitásáról nem is beszélve.