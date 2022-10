Irán több drónt és rövid hatótávolságú, föld-föld ballisztikus rakétákat is szállítani fog Oroszországnak – írja a Reuters magas iráni tisztviselőkre és diplomatákra hivatkozva. Az üzlet valószínűleg még jobban feldühíti az Egyesült Államokat és az Európai Uniót, miközben a perzsa állam és a nyugat kapcsolata most is fagyos.

Fotó: AFP

A névtelenségüket kérő források szerint a rakétákat 2-3 részletben, 10 napon belül fogják leszállítani.

Teherán és Moszkva október elején állapodtak meg abban, hogy az eurázsiai ország Fateh és a Zolfaghar ballisztikus rakétákat is vásárol, az erről szóló megállapodást október 6-án írták alá, amikor Mohammad Mokhber iráni alelnök Moszkvába utazott az iráni Forradalmi Gárda két magas rangú tisztviselőjével együtt.

Az oroszok több drónt, valamint a pontosságukról ismert Fateh és a Zolfaghar ballisztikus rakétákat kérték. Az, hogy hol használják őket, nem az eladó dolga. Mi nem foglalunk állást a háborúban

– mondta az egyik iráni diplomata a hírügynökségnek. Egy nyugati tisztviselő is megerősítette az értesüléseket. Ukrajna az elmúlt hetekben több orosz támadásról számolt be, amelyek során iráni gyártmányú Shahed–136 típusú drónokat használtak. Teherán tagadja, hogy drónokat szállított Oroszországnak, Moszkva szerint kizárólag orosz felszereléseket használnak.

Az Európai Unió több tagállama szankciókat sürgetett Iránnal szemben az Oroszországnak szállított drónok miatt, miközben a blokk külön szankciókról állapodott meg a teheráni zavargások leverése miatt. Ha a fronton megjelennek az iráni rakéták is, az növelni feszültséget a perzsa állam és a nyugat között, akár további szankciókat is hozva, miközben zajlanak az atomalkuról a tárgyalások.

Teherán a drónok szállítását is fokozni fogja, azt viszont elutasította, hogy az egyik legfejlettebb eszközének számító Arash 2 támadó drónokat is eladjon Oroszországnak. Ennek az az oka, hogy a Forradalmi Gárda parancsnokai aggódtak amiatt, hogy ha Moszkva ezt a típust használja Ukrajnában, akkor az amerikaiak hozzáférhetnek a technológiához.

Bár kevésbé közismert tény, Iránnak több mint 40 éves tapasztalata van a drónok terén, amiket helyben gyártanak és fejlesztenek.

