Teherán tagadja, hogy fegyver szállítana Oroszországnak, és bírálja az Európai Uniót az iráni tüntetésekkel kapcsolatos álláspontja miatt.



"A zavargásoknak, gyújtogatásoknak és terrorcselekményeknek semmi közük a békés tüntetésekhez" - hangsúlyozta Hoszein Amirabdollahián abban a telefonbeszélgetésben, amelyet Josep Borrellel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott.

A teheráni külügyminisztérium honlapján szombaton közzétett összefoglaló szerint az iráni diplomácia vezetője legitimnek nevezte a biztonsági erők fellépését a tiltakozókkal szemben.



Az Európai Unió nem használhatja nyomásgyakorlásra ezeket az incidenseket - figyelmeztetett a tárcavezető.



Médiaértesülések szerint Brüsszel hétfőn arra készül, hogy a megmozdulások vérbe fojtása miatt szankciókat vet ki Iránra. Teherán arányos választ ígért a lépésre. A diplomáciai kapcsolatok megszakítása és az uniós nagykövet kiutasítása is szóba került.

Elemzők szerint ez egyúttal a 2015-ös atomalku végét jelentené, pedig az elmúlt években a felélesztésén fáradoztak a nagyhatalmak.

Iránban hónapok óta országos tüntetések zajlanak a 22 éves Mahsza Amini halála miatt. Amini az erkölcsrendészet őrizetében vesztette életét. Jogvédő szervezetek szerint eddig legalább kétszázan haltak meg a tiltakozók és a biztonsági erők közötti összecsapásokban. A sérültek és az őrizetbe vettek száma is nagy, újságírókat, fotósokat és kiskorúakat is előállítottak.

Az iráni külügyminiszter egyúttal tagadta, hogy az Iszlám Köztársaság fegyvert szállítana Oroszországnak, és ezáltal aktív szereplője volna az ukrajnai háborúnak. Amirabdollahián aláhúzta: Teherán és Moszkva között katonai együttműködés van, de ez nem terjed ki a fegyverszállításra. Irán a háború és a szenvedés végét akarja - mondta.

Eközben Joe Biden amerikai elnök azt követelte Irántól, hogy a biztonsági erők szüntessék be az alapjogaikat gyakorló tüntetők elleni erőszakot. Hozzátette: az Egyesült Államok a bátor iráni nőkkel van.

