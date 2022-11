A 2020-tól érvényben lévő és folyamatosan további szigorítások előtt álló EU-s emissziós kvóta bevezetése óta meghatározó átalakulások indultak el az autógyártók körében – mondta el Kiss Norbert, a Lízingszövetség Autó Bizottságának vezetője. Kifejtette, hogy az autógyártók hatalmas összegeket kezdtek befektetni az elektromos autók fejlesztésébe, másrészt pedig a költségeik csökkentését tűzték ki célul, így regionális központokat kezdtek kialakítani olyan kisebb piacokból, amilyen például a magyar is. Ezek a változások teljesen átrajzolják majd a hazai autófinanszírozási piac szereplőinek viszonyrendszerét a korábbi évtizedekhez képest.

A CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake hibridmodellek gyártása a kecskeméti Mercedes-gyárban.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A piaci túlkínálat helyett csökkent az eladásra szánt autók száma. Az új autók szállítási határideje jelentősen megnőtt, amely hatással van a használtautók iránti keresletet növekedésére is, így a megfelelő utánpótlás hiányában vákuum alakult ki.

A hiánygazdaság drasztikusan, egyes modelleknél akár 50 százalékkal is megemelte az árakat.

A gyártók ebben a helyzetben a nehezen elérhető alkatrészeket inkább a magasabb árrést biztosító, legjobban felszerelt modellekhez használják fel, amelynek hatására még tovább torzult a piac. A kiszámíthatóság nagyon sokat romlott, a járművek megrendeléskor a kereskedők gyakran sem az árat, sem az átadási időpontot nem tudják pontosan megadni a vevőknek.

Még kérdéses az autózás jövője, a hidrogén mindent átírhat Hazánk az akkumulátorgyártó országok között az élmezőnybe tartozik.

Mindezek hatására 2022 első fél évében csökkent a kiskereskedelmi forgalom személy- és kishaszongépjármű eladások terén is. A prognózisok szerint a mélypont az év második felében lehet esedékes, és várhatóan csak 2023-tól javulhat kissé a helyzet a kínálati oldalon. A drasztikus áremelkedésből fakadóan a lakossági vásárlók egy része rövid távon valószínűleg nem tud új autót vásárolni vagy lízingelni, így kénytelen tovább használni a régi járművét.

A cégek eddig ugyan még megvették/lízingelték az új autóikat, de a drasztikus energia- és egyéb költségemelkedések okán ők is jóval ritkábban fognak cserélni, illetve sok esetben 1-2 évvel is meghosszabbítják a bérletet.

A kielégítetlen kereslet a használtautó-árakat is drámaian növelte, így fokozatosan növekvő átlagéletkorú hazai gépjárműállomány alakult ki. 2022-ben az átlagéletkor már elérte a 15 évet, ezzel jóval meghaladva az Európai Unióban jellemző átlagot (11,8 év). Hasonló folyamatok zajlanak Nyugat-Európában is, emiatt az importált használtautók átlagéletkora is megnövekedett. A cégeknek még a mostani magas árak mellett sem érdemes halogatnia a gépkocsivásárlását, mivel a régebbi autók fenntartási költségei is drasztikusan emelkednek, valamint az újautós beszerzési árak is 1-2 év múlva még további 15-20 százalékot fognak emelkedni – tanácsolja a Lízingszövetség.

Magyarországot is sújthatja a német recesszió Elsősorban exportoldalon foghatja vissza hazánkat Németország gazdasági visszaesése.

A jelenlegi, turbulens piaci körülmények között a Magyar Lízingszövetség és az Autó Bizottság legfőbb szerepe a finanszírozott piac megvédésében határozható meg, mivel a lízingre történő vásárlások aránya az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat. A szövetség összekötő kapocsként szeretne jelen lenni a gyártók, importőrök és az ügyfelek között, ezzel segítve mindegyik oldal érdekeinek a képviseletét és kiegyensúlyozását.