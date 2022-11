Egyszerre csökkent a kontinensnyi ország importja és exportja októberben, hasonlóra 2020 májusa, a koronavírus járvány tombolásának tetőfoka óta nem volt példa.

Fotó: Jens Büttner/dpa Picture-Alliance via AFP

A kivitel a tizedik hónapban 0,3 százalékkal mérséklődött, riasztó csökkenés ez a szeptemberi 5,7 százalékos növekedés után. Az októberi adat jóval elmaradt a 4,3 százalékos exportbővülésre számító elemzői várakozásoktól - írja a Reuters. A kínai exportőrök nem tudtak profitálni az április óta a dollárhoz képest gyengülő jüanból,

félő, hogy a karácsonyi, újévi vásárlási szezon is gyengébb lesz a korábban megszokottnál.

A dollár/jüan árfolyam alakulása

"Az alacsony exportnövekedés egyaránt tükrözi a romló külső keresletet, valamint a beszállítói láncokban bekövetkezett újabb törést" - kommentálta a híreket a Pinpoint Asset Management. Utóbbira jó példa, hogy a koronavírus járvány miatt korlátozások léptek életbe a 7,5 milliós kínai nagyvárosban, Csengcsouban. Itt helyezkedik el az Apple egyik legnagyobb beszállítója, a Foxconn üzeme is. Az almás cég be is jelentette, hogy

a lezárások miatt a vártnál kevesebbet tud eladni iPhine 14-es csúcsmodelljéből.

A Reuters vámstatisztikák alapján készített becslései szerint októberben a kínai autóexport volumenének növekedése 60 százalékra lassult az előző év azonos időszakához képest a szeptemberi 106 százalékról. A Capital Economics kommentárja megjegyzi, hogy a későbbiekben az export további visszaesésére lehet számítani. Az agresszív globális monetáris szigorítás, a reálgazdaságot is keményen sújtó infláció recesszióba taszítja jövőre a világgazdaságot.

A belső kereslet lanyhulása, valamint az exporthoz szükséges importhányad csökkenése révén októberben 0,7 százalékkal mérséklődött a behozatal, az elemzők 0,3 százalék bővülést vártak. Szeptemberben még 0,3 százalék volt a növekedés.

A szójabab importja nyolc éves mélypontra zuhant, de csökkent a kulcsfontosságú ipari alapanyagnak számító réz és a szén behozatala is.

A romló kínai növekedési kilátások nyomán a piacok arra számítanak, hogy a világ második legnagyobb gazdaságának kevesebb energiaordozóra lesz szüksége. Így a Brent hordónkénti ára a reggeli kereskedelemben 1,2 százalékkal 97,37 dollárra mérséklődött, a dollár árfolyama erősödött a jüannal szemben.

A gazdaság lanyhulása nagyon rosszkor jön a harmadik elnöki ciklusát elkezdő, s gyakorlatilag korlátlan hatalomora szert tevő Hszi Csin-ping pártfőtitkárnak. Elemzők így elképzelhetőnek tartják, hogy Peking változtat a nagyon szigorú, zéró tolerancián alapuló koronavírus elleni küzdelmen. (Erről lásd az alábbi videót.)