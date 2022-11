Az országon belül tervez elektromos autókat gyártani a szaúdi állami vagyonkezelő – közölte csütörtökön az alap, hozzátéve, hogy a tervek szerint mindezt a Foxconnal közös vegyesvállalat keretében szeretnék megvalósítani, már csak azért is, hogy csökkentsék a királyság függését az olajtermeléstől.

Fotó: SAM YEH

Az első szaúdi gyártású villanyautómárka neve Ceer lesz és a dizájntól a gyártásig házon belül tartanák a munkálatokat. A jármű ugyan elsősorban szaúdi vásárlókra számít, de a Közel-Kelet és Észak-Afrika más országaiban is kapható lesz az elképzelések szerint.

A vagyonkezelő szerint az első autók 2025-ben gördülnek majd le a futószalagról és a beruházás keretében mintegy 150 millió dollárnyi külföldi működőtőke is áramlik az országba, valamint mintegy 30 ezer közvetlen és közvetett munkahely is születik a projektből, ami 2034-re 8 milliárd dollárral növelheti az arab ország gazdaságát.

A vegyesvállalat bizonyos alkatrészek technológiáját a BMW-től kölcsönözné.

A vagyonkezelő közleménye szerint a járművek elektronikai architektúráját a Foxconn fejlesztené, ami olyan termékek portfólióját hozhatja létre, melyek a szórakoztatóelektronika, a hálózati kapcsolatok és az önvezetés terén is kiváló képességekkel bír – írja a Reuters. Noha a Foxconn nagy tervekkel rendelkezik az elektromos autók gyártása terén, saját márkát nem kíván létrehozni, maradna az egyéb elektronikai cikkek terén sikeresne bizonyuló bérgyártásnál.

Szaúd-Arábia tavaly bejelentett befektetési stratégiája évente több mint 100 milliárd dollár értékben vonzana külföldi működőtőkét az országba, ám egyelőre az ambiciózus tervek elég messze járnak a valóságtól, így az idei év első felében mintegy 4 milliárd dollárnyi befektetés érkezett a királyságba. Az állami alapot az ország de facto ura, Mohammed bin Szalman vezeti, és a tervek szerint

a vagyonkezelőnek kulcsszerep juthat az olajbevételekre alapuló gazdaság diverzifikálásában.

A szaúdi alap több mint 60 százalékos tulajdonában van a Lucid Group is, mely Dzseddában épít gyárat, mely akár évi 150 ezer autó elkészítését is lehetővé teszi a tervek szerint. A szaúdi kormány a következő 10 év alatt ebből 100 ezret meg is vásárolna a Luciddal kötött szerződés értelmében.

Az arab ország mindezek mellett a bányaiparba is betörne és májusban arról beszélt, hogy az elektromos járművek akkumulátoraihoz szükséges fémek gyártására is létesítenek üzemet.

Márciusban a The Wall Street Journal arról írt, hogy a szaúdiak és a Foxconn egy 9 milliárd dolláros, mikorcsipek és elektromos járművek alkatrészeit gyártó létesítményről tárgyalnak, mely a futurisztikus, több száz milliárd dollárba kerülő, egyelőre csak a tervezőasztalon létező NEOM városában kapna helyet.