A világ legnagyobb elektronikai bérgyártója, a Foxconn szeretné az elektromos autók terén is elérni azt, amit a számítógépek és az okostelefonok piacán elért, vagyis a teljes piac 40-45 százalékát lefedni – közölte kedden Liu Young, a vállalat vezérigazgatója.

Fotó: Hakan Nural / AFP

Mindez rávilágít az elmúlt évben 215 milliárdos bevételt elérő cég ambícióira, amely az okostelefonoktól a számítógépeken át ipari robotokig számos termékhez gyárt alkatrészeket, vagy épp szereli össze azokat.

A cég 2019-ben kezdte meg elektromos járművekkel foglalkozó részlegének fejlesztését. Egy évvel később iparági szervezetet alapított MIH néven a beszállítóival, hogy közös szoftver- és hardverplatformot hozzanak létre a különböző márkák számára történő gyártás és dizájn elősegítésére.

A vállalat emellett megkezdte új ügyfelek felhajtását az elektromos járművekkel foglalkozó startupok és az autógyártók körében.

Ezek között van a szintén tajvani autógyártó, a Yulon, amellyel a Foxconn vegyesvállalatot hozott létre, és megkezdte számára a tömegtermelést.

A Foxconn az ohiói Lordstown Motorsnak készít elektromos pick-upokat, és erősíti együttműködését a Stellantisszal is. Ennek keretében okosműszerfal és közös autóipari csip fejlesztésén is dolgoznak.

A tajvani cég 2025-re még csak a globális elektromos járművek piacának 5 százalékát szerezné meg, s ettől mintegy 1000 milliárd tajvani dolláros (31 milliárd amerikai dollár) bevételre számít – írja a Financial Times.

Liu elmondta, hogy ez a cél jelenleg nagyon is valószínűnek tűnik, a cég öt elektromos autója az ügyfelek és leendő ügyfelek számára is jelzi, hogy képes jól kinéző és biztonságos elektromos járművek gyártására.

A vezérigazgató elmondta, hogy a tavaly bemutatott modellek – egy szedán, egy SUV és egy busz – gyártását Tajvanon, Thaiföldön és az Egyesült Államokban végzik. A Foxconn egy crossovert és egy pick-upot is bemutatott kedden, ezek dizájnja és gyártása teljes egészében Tajvanon zajlik.

Azonban a cégvezető ismét megerősítette, hogy

a széles körű ambíciók ellenére nem tervezik, hogy saját márkákat dobjanak piacra, céljuk továbbra is a bérgyártás,

amelyet azonban most már az autógyártók számára is szívesen végeznének. Liu szerint akár a Tesla autóit is szívesen gyártanák. A tervek szerint azonban míg a hagyományos infokommunikációs eszközök gyártása terén a cég főként Kínában gyártott, és csak később kezdett Délkelet-Ázsia más részei felé terjeszkedni, az elektromos járművek gyártását eleve teljes mértékben Kínán kívül tervezik. Ha egyszer tényleg érkezik az Apple autója, a Foxconn kiváló helyzetből indul a gyártásért folyó versenyben.