Több mint négyszáz amerikai szervezet és érdekképviselet felszólította hétfőn a kongresszust, hogy lépjen közbe a vasutas szakszervezetek és a munkaadók közötti vita megoldásába, mert az esetleges sztrájk veszélyezteti az élelmiszer- és üzemanyag-ellátást és a személyforgalmat. Többek között a kereskedelmi kamara, a feldolgozóipari vállalatok, valamint éttermek és mezőgazdasági termelők szervezete figyelmeztetett, milyen súlyos hatása lenne a gazdaságra a munkabeszüntetésnek, amelyet akár már december 9-ére meghirdethetnek. Négy szakszervezet tagjai ugyanis elutasították az előzetes megállapodást, amelyet még szeptemberben sikerült nyélbe ütni, míg nyolc másiknak a tagjai elfogadták azt. Az elutasítók között van azonban a legnagyobb szakszervezet.

A sztrájk miatt a teherszállítások harmada leállna.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images



Azt nem lehet tudni, mi nem tetszik nekik benne, a tárgyalások részleteit ugyanis nem hozzák nyilvánosságra.

A szeptemberi megállapodás értelmében azonban a szakszervezeti tagok azonnali 14 százalékos béremelést kapnak 2020-ig visszamenőleg, és 2024-ig összesen 24 százalékost, valamint évi ezer dolláros készpénzbónuszt. Az elmaradt fizetés és a korábbi bónuszok a CNN számításai szerint átlagosan 11 ezer dolláros kifizetést jelentenek fejenként.



„A nemzetünk gazdaságát és közösségeit fenyegető kockázatok egyszerűen elfogadhatatlanná teszik az országos vasúti sztrájkot” – idézte a Reuters a kongresszusi vezetőknek írt levelet. „Ezért önkéntes megállapodás hiányában felszólítjuk Önöket, hogy tegyenek azonnali lépéseket egy országos vasúti sztrájk és az azt követő biztos gazdasági károkozás megakadályozására” – olvasható benne.

A sztrájk miatt leállna az amerikai teherszállítások súly szerint közel 30 százaléka, felpörögne az egyébként is magas infláció, és a recesszió felé tartó amerikai gazdaságnak okozott kár elérné a napi kétmilliárd dollárt, mivel dominóhatást indítana el, és érintené az energia-, a mezőgazdasági, a feldolgozóipari, az egészségügyi és kiskereskedelmi ágazatokat is. Zavarok és fennakadások alakulnának ki többek között a műtrágya, a klór, valamint egy sor más, például a víztisztításhoz és a villanygenerátorok működtetéséhez létfontosságú anyagok szállításában, valamint az élelmiszer-ellátásban. A sztrájk megzavarhatná a személyforgalmat is, ami naponta hétmillió utas életét keserítené meg.

A gazdasági kár elérné a napi kétmilliárd dollárt.

Fotó: Joe Amon / Getty Images



Korábban már a Fehér Ház is „elfogadhatatlannak” minősítette a vasúti szállítás leállását, és Joe Biden elnök tanácsadói részt is vettek az előzetes megállapodás kidolgozásában. A szakszervezeteknek és a vasúttársaságoknak december 9-ig van idejük a megegyezésre, ha ez nem sikerül, akkor a munkavállalók sztrájkba léphetnek, vagy a vasúttársaságok kizárhatják az alkalmazottakat – hacsak a kongresszus nem lép közbe. A vasúttársaságok azonban a sztrájkhatáridő lejárta előtt legalább négy nappal leállítanák a veszélyes anyagok szállítását.