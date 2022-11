Tajvan több mint tízmillió eurót fektet be a litván félvezetőgyártásban, a sziget Ipari Technológiai és Kutatóintézete (Industrial Technology and Research Institute – ITRS) a Teltonika elektronikai vállalattal működik majd együtt a technológiai kapacitás fejlesztésében – jelentette be hétfőn Eric Huang, a vilniusi tajvani képviselet vezetője. Az együttműködés keretében több mint kéttucatnyi ösztöndíjat is ajánlanak litvánoknak technikai képzéshez.

Fotó: Bloomberg

Huang hangsúlyozta, hogy a befektetés nem „tranzakció” cserébe azért, hogy Litvánia engedélyezte az iroda megnyitását. Azért döntöttek mellette, mert „Tajvan szeretne Litvániával közösen dolgozni azon, hogy megerősítsük demokratikus ellátási láncunk ellenálló képességét az autokráciák kényszerével szemben” – fogalmazott a Reuters tudósítása szerint. A hírügynökség emlékeztetett, hogy Litvánia tavaly novemberben járult hozzá a de facto nagykövetség megnyitásához, amivel felbosszantotta Pekinget. Kína válaszképpen lecsökkentette a diplomáciai kapcsolatok szintjét Litvániával, visszafogta a kereskedelmet, és nyomást gyakorolt a multinacionális vállalatokra, hogy szakítsák meg kapcsolataikat a 2,8 millió lakosú országgal. Az Európai Unió a kereskedelmi korlátozások miatt a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) fordult, és a panaszhoz megszerezte az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália és Kanada támogatását.

Tajvan az idén már egy 200 millió eurós tőkebefektetési alapot és egymilliárd eurós hitelkeretet is indított Litvánia és más közép- és kelet-európai országok számára. Az első, összesen 10 millió eurós tőkebefektetések a jövő év elejére fejeződnek be Litvániában –mondta Huang, hozzátéve, hogy az első, kilencmillió eurós hitelt e hónap végéig kell folyósítani. Tajvan emellett behozatali engedélyt adott a litván tej-, hal- és tojástermékek számára, és az év végéig engedélyezheti a litván marhahús behozatalát.

Litvánia hétfőn hivatalosan is megnyitotta saját tajvani képviseletét.