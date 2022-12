Tizenötéves csúcsra emelte a kamatát a Fed, de borsos meglepetéssel szolgált A várakozásoknak megfelelően fél százalékponttal emelte irányadó kamatát a világ legnagyobb gazdaságának a jegybankja. Mint már annyiszor, most is a körítés lesz a lényeg, a piacokon - a forintén is - feszült figyelemmel követik, milyen iránymutatást ad a Fed. Már itt is az első kellemetlen meglepetés: a döntéshozók magasabbra várják emelkedni a kamatokat, mint az elemzők és a piac.