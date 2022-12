Tizenötéves csúcsra emelte a kamatát a Fed - cikkünk frissül

A várakozásoknak megfelelően fél százalékponttal emelte irányadó kamatát a világ legnagyobb gazdaságának a jegybankja. Mint már annyiszor, most is a körítés lesz a lényeg, a piacokon - a forintén is - feszült figyelemmel követik, milyen iránymutatást ad a Fed.

10 perce | Szerző: Pető Sándor

Ahogy várható volt, 50 bázisponttal emelte irányadó kamatsávját a Federal Reserve szerdán, 4,25-4,5 százalékra. A korábbi 75 bázispontos lépésekhez képest ez lassításnak számít, ami önmagában is logikus, hiszen a kamatsáv ezzel már 15 éve nem látott magasságokba került, a fő kérdés pedig most az, tovább lassul-e a szigorítási ütem, illetve hogy az év elején megáll-e az világ legnagyobb gazdaságát a recesszió felé taszító kamatemelési sorozat. Fotó: Wong Yu Liang / GettyImages Ezekre a kérdésekre keresik a választ a piacok a Fed közleményében, a döntéshozók felülvizsgált kamatpálya-előrejelzéseiben, illetve a Jerome Powell közép-európai idő szerint fél 9-kor kezdődő sajtótájékoztatóján elhangzottakban. A tét óriási, és nem csak az amerikai gazdaságban és piacokon, hanem világszerte. A forint árfolyamának is egyik fő mozgatója, merre tart az amerikai dollár, amely a legutóbbi Fed-döntést körüli órákban többször is változtatott irányt, ahogy a beérkező információk formálták a várakozásokat. A Fed ülését megelőzően alapvetően az volt a várakozás, hogy a jegybank folytatja ugyan az infláció elleni harcot - hiszen a novemberi további mérséklődés után a 7,1 százalékos drágulási ráta még mindig messze van a két százalékos céltól -, de a kamatemelésekben tovább lassít, a jövő év elején még két 25 bázispontos emelés következik, és aztán megállnak. Az enyhülő szigor kilátása emelte a részvényárakat, gyengítette a dollárt, ami pedig segített a hazai hírek is rángatta forintnak, hogy napokon belül a 420-on túli kéthónapos mélypontról szerdára több, mint egyhavi csúcsra emelkedjen az euróval szemben 404-en is túlra. Ez azonban veszélyes menet, mert ha a Fed szigorát a vártnál nagyobbak mutatják a szerdán érkező információk, minden árfolyam fordulhat, akár élesen, és a következő órákban akár vad táncba is foghatnak a piacok. Magasabban tetőzhet a kamat A dollár a bejelentésre azonnali erősödéssel reagált, az amerikai részvényindexek pedig a korábbi emelkedésből esésbe váltottak, miután egyidejűleg az is kiderült, hogy a döntéshozók a piacokon vártnál magasabbra és időben távolabbra jósolják a kamatok tetőzését: a 19 döntéshozó medián becslése szerint a kamatsáv teteje a jövő év végén 5,1 százalékon állhat. Szeptemberben még 4,6 százalék volt a jóslatuk. 2024-ben aztán 4,1, a következő évben 3,1 százalékra várják mérséklődni a kamatot. Lefagytak a piacok a Fed-ülés előtt, mindenki az estére koncentrál Nem csak az európai tájakra telepedett rá a fagy, a devizapiac és a részvényindexek is szinte dermedtek a Federal Reserve este esedékes bejelentései előtt. A forintkereskedők is az amerikai fejleményeket lesik.

