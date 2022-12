Miközben Európára lassan rátelepszik a zúzmara, a piacok is befagytak a Federal Reserve szerda esti bejelentései előtt, amelyekből kiderülhet, enyhülhet-e az év elején a világ legnagyobb gazdaságát várhatóan recesszióba lökő kamatszigor. Folytatódik a világgazdasági nagyhét.

Fotó: Alastair Miller / Bloomberg via Getty Images

A Fed bejelentései szabnak majd irányt a dollárnak, amelynek a mozgásai jelentik az „alapszelet” a közép-európai devizáknak, köztük a forintnak is. A Fed ülése előtt ebben az értelemben „szélcsend” köszöntött be. Még az európai részvénypiacok is szinte befagytak, sőt az indexek délelőtt némi mínuszban voltak,

mert a kereskedők tartanak attól, hogy a várakozások ellenére nem enyhít sokat retorikáján a Fed – ami a részvényáraknak világszerte nem tenne jót.

Kedden a zöldhasú árfolyamát lejjebb taszigálták – és ez a 410-es pszichológiai szinten is túlerősítette a forintot az euróval szemben –, miután a friss adatok szerint a vártnál is jobban csökkent az amerikai infláció. A számok nyomán a piacok azt árazzák, hogy decemberben 50, februárban pedig már csak 25 bázispontra lassítja kamatemelései ütemét háromnegyed százalékpontról a Fed.

Nagy kérdés azonban, hogy ezt megerősíti-e a jegybank esti közleményéből, kamatpálya- és gazdasági előrejelzéseiből, illetve a Jerome Powell sajtótájékoztatóján elhangzottakból kiolvasható iránymutatás.

Kétirányú az utca

Ezért álltak be egy időre a devizapiacok, hiszen kétirányú az utca. Az eurót az inflációs adatok nyomán áterősítették a dollár ellenében az 1,06-os támaszon, de tegnap este óta az 1,063 körüli szűk sávban laposodott ki az árfolyamgörbe, és akkor indulna meg 1,08 vagy még erősebb szintek irányába, ha enyhül a Fed hangneme.

Amennyiben azonban a vártnál dörgedelmesebb lesz a jegybanki retorika – azon túl, hogy a további harcot az infláció ellen biztosan újra megígéri a Fed –, az visszalökheti az eurót az 1,06-os kulcsszinten.

A forint kutyaként követheti az eurót

Mindez igaz a forintra is, amely az elmúlt hetekben 410 körül ingadozott meglehetősen vadul, kedden a dollár gyengülése lendülete adott neki, és 408 környékére erősödött, majd visszalökték a 410-es trendvonal mögé, ahol ez euróéhoz képest kilaposodott a görbéje.

Amint az euró határozatlanul erősödgetni kezdett szerdán délelőtt, a forint azonnal követte, és ismét a 408-at kezdte el közelítgetni.

Nagy utat járt be a forint euróval szembeni árfolyama néhány nap alatt Forrás: Stooq.com

A forintnak, amely két hónapja az európai energiaválság csúcsán még rekordmélységekbe zuhant, 430-on is túl az euró ellenében, jelenleg jók az esélyei. Jóval kedvezőbbre fordult számára a hangulat, és a 420-on túli kilengésből az fordította vissza, hogy a csütörtöki csúcstalálkozójukra készülő európai uniós országok nagyköveteivel hétfőn sikerült zöldágra vergődni a visszatartott magyar EU-s pénzek kifizetéséről a helyreállítási alapból.

Mit kell figyelni estig a forint piacán

Amit korábban a forint piacán erőteljesen figyeltek, a csütörtöki csúcsra készülődő uniós tárgyalásokat, azokat jelen pillanatban nem igazán követik.

A fő kérdések az egyeztetéseken eldőltek – a gázárakra az Európai Bizottság által javasolt sapkát kivéve –, és Brüsszelben viszonylag békés mederben csörgedeznének az események, ha nem az Európai Parlament szélesedő korrupciós botrányára koncentrálna mindenki, illetve a rendőri előkészületekre több európai nagyvárosban az esti Marokkó–Franciaország-meccs előtt a katari vb-n, hiszen bármi lesz az eredmény, az zavargásokba torkollhat.

A forintra mindez aligha lesz hatással, a kereskedők az euró/dollárra koncentrálhatnak, az utóbbit pedig az esti Fed-üléssel kapcsolatos várakozások, illetve maguk a döntések mozgathatják meg.

A Fed kommunikációját illetően pedig a következőkre figyelnek majd feszülten a piacokon.

Irányadó kamatát minden bizonnyal 50 bázisponttal emeli a bank (4,25-4,5 százalékra, ami 2007 óta a legmagasabb szint lenne), nem 75-tel, mint korábban. Jerome Powellnek azonban meg kell győznie a piacokat arról, hogy nem egy galamblelkű fordulatról van szó, és hogy a jegybank folytatja a küzdelmet az infláció ellen, ami a csökkenés ellenére több mint öt százalékponttal a 2 százalékos cél felett van: novemberben 7,1 százalék volt.

A Fed ugyanakkor közli döntéshozóinak előrejelzéseit is a kamatpályáról. Az elemzők és a piaci árazások arra tippelnek, hogy februárban és márciusban már csak 25 bázisponttal emel a Fed, aztán megáll.