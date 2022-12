Spanyolországban 1,2 százalékkal esett novemberben a regisztrált munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest. Ez azt jelenti, hogy a 47,3 milliós országban 2,88 millióan vannak tartósan állás nélkül, ami a legkevesebb 2007 novembere óta, derült ki a madridi munkaügyi minisztérium pénteken nyilvánosságra hozott adataiból.

A külföldi turisták majdnem annyit költöttek, mint a járvány előtt.

Fotó: Getty Images



Az eurózónán belül még így is Spanyolországban a legmagasabb a munkanélküliségi arány. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön az októberi helyzetről adott ki adatokat, azok alapján két eurózónás tagállamban volt abban a hónapban két számjegyű a munkanélküliségi ráta: Spanyolországban 12,5, Görögországban 11,6 százalék. Az ibériai országban a legmagasabb az eurózónán belül a fiatal munkanélküliek aránya is, 32,2 százalékos, a második helyen itt is Görögország áll 27,3 százalékkal.

Friss jelentést adott ki a spanyol szociális tárca is pénteken, amely szerint egymást követő 19. hónapja nő az új állások száma. A múlt hónapban a szezonálisan kiigazított adatok alapján 78 695 munkahelyet teremtettek, amellyel az álláshelyek száma 20,32 millióra emelkedett.

A foglalkoztatási helyzet javulása jelentős részben annak köszönhető, hogy visszatértek a turisták az országba. A statisztikai hivatal szintén pénteken közölt adatai szerint a külföldi látogatók száma 39 százalékkal, 7,18 millióra emelkedett októberben a tavalyi év azonos időszakához képest, alig maradt el az utolsó koronavírus-járvány előtti év, 2019 októberétől, amikor elérte a 7,58 milliót.

A turisták 8,3 milliárd eurót költöttek, ami messze meghaladja a tavaly októberi 5,61 milliárdot, és majdnem eléri a 2019-es 8,32 milliárdot.

(Egy euró 410,88 forint.)

A javuló munkaerőpiaci adatok, valamint az infláció lassulása és a kiskereskedelmi forgalom vártnál jobb alakulása a Reuters elemzése szerint reményt nyújt arra, hogy Spanyolország elkerülheti a télen a recessziót. Ezt támasztják alá a legfrissebb előrejelzések is. A BBVA Research a héten kiadott jelentésében 4,6 százalékos növekedést jelzett 2022-re, ami összhangban van a Nemzetközi Valutaalap (IMF) prognózisával. Az intézet jövőre egy százalék feletti növekedésre számít, míg a spanyol kormány 2,1 százalékosra számít.