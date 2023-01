A légi utasok az idén is „jelentős” fennakadásokkal szembesülnek, részben az orosz–ukrán háború miatt, miután lezárták a két ország légterét – figyelmeztetett az Eurocontrol.

Nyári helyzet a frankfurti reptéren. Fotó: AFP

Az európai légtér biztonságáért felelős szervezet szerint az idei lesz a legkeményebb az elmúlt tíz évből; durvább lesz még a tavalyinál is, amikor visszatért a forgalom Európa és a világ légifolyosóira a pandémia miatt bevezetett korlátozások után.

Az ügynökség szerint:

Nagy a kockázata annak, hogy késések következnek be a légi forgalom irányításában.

A késések és a járattörlések csak egy részét képezték annak a problémahalmaznak, amely nyáron sújtotta a szektort, az ágazat földi kiszolgálóegységei a pandémia alatti elbocsátások miatt egyszerűen képtelenek voltak megbirkózni a két év kihagyás után végre bármi áron nyaralni induló turisták tömegeivel.

Róma, Fiumicino 2022 júliusában. Fotó: AFP

A légitársaságok is szenvedtek az elbocsátások miatt, viszont látványos növekedés következett be a forgalmukban, a Wizz Air például megduplázta az utasforgalmát. A helyzetet súlyosbította az orosz–ukrán háború februári kitörése, az orosz és az ukrán légteret is lezárták az európai légitársaságok előtt. Andrew Charlton, az Aviation Advocacy nevű tanácsadó cég ügyvezető igazgatója szerint

a hagyományosan használt légtér mindössze 80 százaléka áll a járatok rendelkezésére.

A légitársaságok a káoszért a politikát okolják, azt hánytorgatják fel – évek óta egyébként –, hogy az EU még mindig nem volt képes tető alá hozni az egységes európai légteret, légiirányítást. Erre egyébként se a közeli, se a távoli jövőben nincs túl sok esély, lévén a légtér feletti kontroll stratégiai jelentőségű, azt egyetlen, a szuverenitására ügyelő állam sem dobja be a közösbe.