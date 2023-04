Jelentősen gyorsabb lett az út Horvátország többi része és a dél-dalmáciai Dubrovnik között, miután a héten átadták a Peljesac hídhoz csatlakozó bekötőutakat. A Bosznia-Hercegovinát a dalmát szigetvilágon keresztül megkerülő átkelő egy évvel ezelőtt készült el. Tavaly nyáron ünnepélyes keretek között adták át a forgalomnak, ezzel közvetlen kapcsolatot teremtve Horvátország többi része és annak déli exklávéja között.

Most már a Peljesac híd mindkét oldalán gyorsforgalmi úton haladhatnak az autósok.

Fotó: AFP

A 2404 méter hosszú és 55 méter magas átkelő azonban eddig nem tudta teljes egészében ellátni a feladatát, a bekötőutak egy része ugyanis nem készült el időben. Emiatt a hídon átérve az autósok a Peljesac-félsziget szűk útjain kényszerültek elérni a célállomásukat, ráadásul a kamionosok nem is közlekedhettek arra. Ennek viszont most vége.

A csaknem 30 kilométeres úttal egy év késéssel, de elkészült a görög Avax csoport.

Az építkezés csúszása elsősorban a járványnak és munkaerőhiánynak tudható be, de a dráguló alapanyagok miatt is csúszott a kivitelezés. A 32,8 millió euróból épülő utat ráadásul egy nehéz hegyi terepen kellett átvezetni, ezért a kivitelezőknek egy 1265 méter hosszú és egy 1320 méteres alagutat, valamint egy 485 méternyi, az Adriát átívelő másik hidat is építeniük kellett Ston városánál.

A Peljesac hídon a valamivel több mint fél évvel ezelőtti átadása óta másfél millió jármű kelt át, ez a szám a teherforgalom engedélyezése miatt várhatóan a következő hat hónapban jóval több lesz. Az útkezelő szerint az átkelő teljes egészében kiállta a próbát és megfelel az elvárásoknak.

A turistákkal viszont sok baj van, mert rendszeresen megállnak nézelődni és szelfizni

a gyorsforgalmi hídon. Ez nagyon veszélyes és tilos, ezért a leállósávot lezárták, és a hatóságok kamerákon keresztül folyamatosan figyelik és büntetik a szabálysértőket.