Horvátországban a munkáltatóknak országos szinten óriási fejtörést okoz a munkaerőhiány. A helyzet az építőiparban és a turizmusban a legrosszabb, de kétkezi munkásból is kevés van.

Fotó: Getty Images

Utóbbi a mezőgazdaságban okozza a legnagyobb problémát ezért a szektorban, ahol csak tudnak gépesítenek a gazdák. Ennek ellenére így is előfordul, hogy egyes gyümölcsök a fákon maradnak, hiszen nincs ki leszedje azokat. A helyzet jelenleg az almatermelőket érinti legsúlyosabban, mert az ágazatban elkerülhetetlen az emberi munkaerő alkalmazása. Az ültetvényesek kezdetben nyugdíjasok alkalmazásával próbálták orvosolni a helyeztet, de ez nem bizonyult elegendőnek, ezért most a távolkeletről importálnak munkásokat. A mintegy 5000 hektáron termelt horvát alma sorsa viszont annak ellenére is kérdéses, hogy az idei szezon megmentésére 4000 nepáli érkezett az országban, a mezőgazdaságból ugyanis becslések szerint 30 ezer idénymunkás hiányzik.

A helyzeten az sem segít, hogy az adriai országban igen alacsonyak az órabérek. Egy almaszedő átlagosan 22 kúnát vagyis hozzávetőlegesen 1200 forintot keres. Részben ebből fakadhat az a tény is, hogy az óriási munkaerőhiány miatt dél-nyugati szomszédunknál több mint 109 ezer regisztrált munkanélküli van számon tartva.

Sok külföldi dolgozik az országban

A távol-keleti munkások megjelenése előtt főleg a balkáni államokból érkeztek munkavállalók Horvátországba. Közül a legtöbben Bosznia-Hercegovinából, ők elsősorban a vendéglátóiparban helyezkedte el, de sok albán (főleg koszovói) és macedón is dolgozik dél-nyugati szomszédunkban. A Horvát Munkaügyi Hivatal adatai szerint jelenleg 90 ezer körül mozog az országban tevékenykedő külföldi szak, illetve kétkezi munkások száma, de létszámuk a jövőben minden bizonnyal növekedni fog.