Jelenleg nem jelent veszélyt a hálózatbiztonságra Ausztriában a kínai Huawei és ZTE – közölte az APA hírügynökséggel pénteken Klaus M. Steinmaurer, az RTR osztrák műsorszórási és távközlési hatóság (Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH) távközlési és postaügyi igazgatója.

Az RTR vezető azután beszélt erről, hogy csütörtök este az Európai Bizottság felszólította az uniós tagállamokat és a távközlési vállalatokat, hogy ne használják a Huawei és a ZTE berendezéseit saját 5G-s mobil távközlési hálózataikban. A bizottság szerint ezen cégek eszközei jelentősen nagyobb kockázatot jelentenek más gyártók berendezéseinél.

Fotó: Shutterstock

Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos csütörtökön arról beszélt, hogy egyes tagállamok döntése a Huawei és a ZTE kitiltásáról indokolt és összhangban van az uniós szabályokkal. Ezzel szemben Steinmaurer azt mondt, hogy nem tud erre mutató okról, ugyanakkor ha ez változik az RTR is reagálni fog.

Hozzátette, hogy a hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a helyzetet. Megerősítette:

a Huawei és a ZTE berendezéseit a legtöbb osztrák hálózatüzemeltető használja.

Megszólalt az ügyben Florian Tursky digitalizációért felelős osztrák államtitkár is, aki pénteken az APA-nak elmondta, hogy Ausztriában már végrehajtották a hálózatbiztonságra vonatkozó uniós irányelveket. Mivel azonban még nincs hivatalos tiltás, a hálózatüzemeltetők továbbra is szabadon használhatják a Huawei vagy a ZTE komponenseit az 5G-hálózat bővítéséhez.

Pénteken a Huawei közleményben adott hangot ellenkezésének a bizottság képviselői által tett megjegyzésekkel, és elítélte a vállalatok korlátozására tett javaslatot. A kínai vállalat szerint a bejelentés egyértelműen nem az 5G-hálózatok ellenőrzött, átlátható, objektív és műszaki értékelésén alapul. A cég szerint diszkriminatív megítélésen alapuló korlátozások vagy kizárások komoly gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoznak magukban.

A vállalat a magas kockázatú beszállítói minősítést is sérelmezi, szerintük annak nincs jogalapja és a szabad kereskedelem elveivel is ellentétes. A brüsszeli bizottság bejelentésére három évvel azt követően került sor, hogy szigorú 5G-szabályokat vezetett be, de azok nem tartalmaznak teljes körű tilalmat egyetlen beszállítóra vonatkozóan sem, és nem nevezték meg a Huaweit.

A cég Washington célkeresztjébe került az elmúlt években, így az Egyesült Államok tavaly tilalmat rendelt el a kínai vállalatok, köztük a Huawei és a ZTE kommunikációs berendezéseinek behozatalára és értékesítésére. Ekkor arra figyelmeztettek, hogy a Huawei-berendezések használata olyan távközlési infrastruktúrához való hozzáférést jelenthet, amelyet állami kémkedésre lehet felhasználni. Nagy-Britannia és Kanada tavaly szintén kitiltotta a Huaweit az 5G-hálózataiból.